Польша нашла долгосрочную и дешевую замену российскому газу

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG заключили долгосрочный контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Соглашение рассчитано на 20 лет.

Об этом заявил глава польской компании Петр Вожняк, передает российское издание Коммерсантъ.

По его словам, поставки будут проходить по формуле "free on board" (означает, что расходы по доставке товара ложатся на продавца).

Вожняк также отметил, что СПГ из США обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем природный газ из России. "Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес", – сказал он.

В июне PGNiG заключила необязывающие соглашения о покупке СПГ c двумя американскими компаниями – Port Arthur LNG и Venture Global LNG. По обоим контрактам поставки по 2 млн тонн сжиженного газа должны были начаться с 2023 года, когда истечет контракт польской компании с Газпромом. Соглашение PGNiG с российской компанией было рассчитано на 10,2 млрд куб. м в год. Польские власти не раз заявляли, что не намерены его продлевать.