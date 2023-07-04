Эксперимент. Польша хочет создать особый КПП на границе с Украиной для грузовых автомобилей 4 июля, 17:46 Польша хочет создать экспериментальный КПП на границе с Украиной (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon/photos)

Польша рассматривает возможность создания экспериментального контрольно-пропускного пункта, на котором будет ускорено прохождение грузовых автомобилей благодаря совместной работе украинских и польских пограничников и таможенников.

Об этом во время конференции, посвященной вопросам развития транспортного сообщения между Украиной и Польшей сообщил Гжегож Осташ, член правления Польского агентства инвестиций и торговли (ПАИТ).

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«Польша стала хабом для поставок важных грузов для Украины. Власти могут увеличить пропускную способность пограничных переходов. Мы предложили такое решение — сделать экспериментальный КПП, на котором польские и украинские пограничники совместно проводили бы контроль грузовиков», — цитирует Осташа пресс-служба ПАИТ.

Осташ также отметил, что сейчас в Украине ведут бизнес 870 польских компаний, и Польша заинтересована в развитии сотрудничества с украинским бизнесом.

«Мы собираем предложения и замечания от польского бизнеса относительно того, как можно было бы упростить ведение бизнеса в Украине. Все предложения украинской власти передаст правительственная уполномоченная по вопросам развития польско-украинского сотрудничества Ядвига Емилевич», — рассказал он.

ПАИТ создало реестр польских компаний, которые планируют выходить на украинский рынок и участвовать в программах по восстановлению страны — сегодня заинтересованность в сотрудничестве с украинским бизнесом выразили более 2500 предприятий и организаций.