Еще одно унижение Газпрома. Польша собирается отобрать управление над участком газопровода Ямал-Европа 13 октября, 19:00 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Yuri Kochetkov / Reuters)

Польша может ввести временное управление в компании EuRoPol Gaz, которая владеет польским участком газопровода Ямал-Европа и частично (на 48%) принадлежит Газпрому.

Об этом, как сообщает Liga.net, заявил Вальдемар Буда, глава министерства развития и технологий Польши в интервью местным СМИ.

«Сделав это, мы первыми в Европе полностью заберем акции Газпрома в организации такого типа», — сказал он.

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Вопрос по поводу EuRoPol Gaz возник после того, как Польша ввела временное управление в компании Novatek Green Energy, «дочке» российской группы Новатэк, поставщика СПГ на рынок Польши.

«Мы используем здесь законные права, которые вступили в силу всего несколько недель назад. Это инструмент, позволяющий урегулировать ситуацию на предприятиях с российским капиталом, которые по той или иной причине, например, в государственных интересах или для сохранения рабочих мест, должны продолжать работать», — сказал Буда.

Временные администрации вводятся с целью либо продать российские доли, либо передать их в управление государству. Министр добавил, что не исключает аналогичного шага по EuRoPol Gaz, но добавил: «Я не хотел бы опережать факты».

Польский участок газопровода Ямал-Европа принадлежит компании EuRoPol GAZ — совместному предприятию Газпрома и польской PGNiG, ее оператором является польская компания Gaz-System. Газопровод Ямал-Европа в аверсном режиме остановлен весной 2022 года.

Как сообщалось, Польша заявила о полном отказе от использования российского газа до конца 2022 года.