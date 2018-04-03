Польша договорилась о выкупе заводов Таруты в Гданьске – СМИ

Агентство развития промышленности Польши договорилось с народным депутатом Украины Сергеем Тарутой о выкупе его заводов в Гданьске.

Об этом сообщает ARP.

"Первый, самый важный этап переговоров о покупке агентством долей в Stocznia Gdańsk и GSG Towers (производитель башен для ветроэлектростанций - ред), принадлежащих украинскому инвестору, закончился. 28 марта этого года стороны подписали соглашение по основным условиям заключительной транзакции", - говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что интенсивные переговоры начались в январе 2018 года. При этом, первые контакты по возможности соглашения начались еще в прошлом году.

Также отмечается, что подписание соглашения предусматривает то, что обе стороны согласовали основные условия сделки и временной график для достижения передачи контроля над компаниями ARP. Стоимость сделки не раскрывается, однако в сообщении сказано, что предложение имеет "рыночный характер".

"Завершение транзакции все еще требует ряда условий, согласованных обеими сторонами. Это потребует, корпоративного одобрения, а также положительного решения президента Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей об условиях концентрации", - отмечает польская сторона.

В компании также отмечают, что получив контроль над Stocznia Gdańsk и GSG Towers ARP планируют должным образом использовать потенциал обеих компаний и опыт сотрудников.

Приоритетом бизнеса является стабилизация ситуации и, в конечном итоге, обеспечение обеих компаний стабильным, долгосрочным развитием на рынке судостроения и в сфере ветровой энергетики.

Отметим, что около 81% акций Stocznia Gdansk SA принадлежит Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o., которая контролируется народным депутатом Тарутой.

Остальные 18,9% акций принадлежат ARP. В компании GSG Towers Sp. z o. o., ARP и Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o. имеют по 50% акций.

В обеих компаниях оперативный контроль принадлежит украинскому инвестору. На Гданьском судостроительном заводе работают около 140 человек, а на GSG Towers - около 430 человек.

Напомним, что в середине октября польские СМИ сообщили, что владельцы Gdańsk Shipyard SA подписали письмо о намерениях относительно дальнейшего развития Gdańsk Shipyard S.A и GSG Towers Sp. z oo. Однако, ссылаясь на конфиденциальность, о конкретных договоренностях не сообщили.

Кроме того, в ноябре СМИ писали, что Польша задумалась об увеличении своей доли в судостроительном бизнесе Таруты.

В средине марта, Тарута подтвердил намерение продать судоверфь в Гданьске польской госкомпании.