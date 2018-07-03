Полный отжим. В Украине рекордно выросло количество рейдерских захватов

Количество рейдерских захватов, согласно статистике Генеральной прокуратуры (ГПУ), растет ежегодно начиная с 2014 года. Так, наибольшее количество произошло в 2017 году - 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано Генеральной прокуратурой в 2014 году - всего 234 дела.

Об этом сообщает OpenDataBot.

В целом, с 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захватов, из которых 539 - за последние полтора года.

Чаще всего рейдерские захваты происходят в городе Киеве и Киевской области. За последние 5 лет здесь было зарегистрировано 397 атак. На втором месте - Днепропетровская (133) и Львовская (104) области.

Генеральная прокуратура Украины относит к рейдерским захватам правонарушения, проходящие по двум статьям уголовного кодекса: противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УК) и противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации (ст. 206-2 УК). Противодействие законной хозяйственной деятельности встречается почти в три раза чаще.

При этом, адвокат Максим Лазарев отмечает, что реальная статистика может отличаться от данных ГПУ. «Во-первых, в большом количестве случаев рейдерских захватов уголовные производства вообще не открываются, так как такой захват крышуют коррумпированные правоохранители. В некоторых случаях, уголовные производства открываются по другим статьям уголовного кодекса, например, хулиганство, самоуправство, незаконное обращение с оружием»

Также он добавляет, что из приведенных данных ясно, что меньше 1% дел направляются в суд, а большинство закрывается за отсутствием состава уголовного правонарушения.

"Правоохранители не очень любят хозяйственные дела и стараются избегать их расследования, поэтому большинство случаев рейдерства переходит в хозяйственную юрисдикцию. Также это говорит о неквалифицированной работе стороны обвинения по сбору доказательств, когда адвокаты рейдеров успешно защищают своих клиентов пользуясь ошибками следствия", - объясняет эксперт.