10 лет на разминирование. Минагрополитики запустило сайт, где фермеры могут оставлять заявки на расчистку полей от снарядов и мин 24 октября, 10:39 На разминирование территории Украины может уйти не менее 10 лет (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Украина из-за российского военного вторжения оказалась среди мировых лидеров по загрязнению территории взрывоопасными предметами: с 2014 года пострадало 150−180 тыс. кв. км, что составляет 25−30% всей территории страны.

На полное разминирование и очищение территории понадобится 10 млн человеко-дней, или примерно десять лет. Общая стоимость работ по предварительным оценкам составит около 2 млрд евро. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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Ведомство запустило специальный портал military.feodal.online для учета сообщений об обнаруженных боеприпасах на площадях сельхозназначения в Украине. Каждый фермер может оформить соответствующую заявку, которую впоследствии обрабатывают специалисты ГСЧС или сертифицированные операторы по разминированию, финансируемые международными донорами.

«В настоящее время Украину в направлении разминирования территорий активно поддерживают США, Италия, Великобритания, Хорватия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Франция, Исландия, Дания и другие страны. Также Канада может увеличить поддержку Украины и стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов, чтобы процесс разминирования не затянулся на десятилетия», — сообщили в Минагрополитики.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о высокой минной угрозе и призвал не пренебрегать предупреждениями о минах.