Полиция объявила в розыск экс-владельца ТЦ Метроград, гостиниц Русь и Лыбидь

Скоробогатов объявлен в розыск 3 августа 2018 года

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего владельца торгового центра Метроград, киевских гостиниц Русь и Лыбидь бизнесмена Мстислава Скоробогатова.

Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.

Скоробогатов объявлен в розыск 3 августа 2018 года. Он является подозреваемым по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса – мошенничество в особо крупных размерах.

Бизнесмен объявлен в розыск на основании определения суда.

В июне 2009 года правоохранители задержали Скоробогатова по подозрению в попытке захвата мошенническим путем торгового центра Метроград, а также гостиниц Русь и Славутич в Киеве.

По информации СМИ, в 2012 году бизнесмен выехал в Австрию, скрываясь от уголовного преследования.