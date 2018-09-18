Полиция объявила в розыск экс-владельца ТЦ Метроград, гостиниц Русь и Лыбидь

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего владельца торгового центра Метроград, киевских гостиниц Русь и Лыбидь бизнесмена Мстислава Скоробогатова.
Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.
Скоробогатов объявлен в розыск 3 августа 2018 года. Он является подозреваемым по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса – мошенничество в особо крупных размерах.
Бизнесмен объявлен в розыск на основании определения суда.
В июне 2009 года правоохранители задержали Скоробогатова по подозрению в попытке захвата мошенническим путем торгового центра Метроград, а также гостиниц Русь и Славутич в Киеве.
По информации СМИ, в 2012 году бизнесмен выехал в Австрию, скрываясь от уголовного преследования.
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