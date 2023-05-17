Претендует на 100% клуба. Шейх из Катара улучшил предложение о покупке Манчестер Юнайтед 17 мая, 11:24 Битва за покупку Манчестер Юнайтед продолжается (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Катарский шейх и сын бывшего премьер-министра Катара улучшил предложение о покупке Манчестер Юнайтед.

Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, который возглавляет правление Qatar Islamic Bank, улучшил предложение о покупке футбольного клуба АПЛ Манчестер Юнайтед.

Об этом пишет MarketWatch.

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Аль-Тани по-прежнему претендует на 100% акций Манчестер Юнайтед. Он оценивает клуб более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд). В то же время собственники команды — семья Глейзеров — хотят получить 6 млрд фунтов.

Заявки на покупку Манчестер Юнайтед также подавали глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф и финский предприниматель Томас Зиллиакус.

Изначально Рэтклифф планировал купить 69% акций, но теперь готов приобрести чуть более 50%, чтобы нынешние владельцы сохранили некоторое влияние на дела клуба. Сроки принятия семьей Глейзеров решения о будущем команды неясны.

Ранее сообщалось, что катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и самый богатый человек Британии сэр Джим Рэтклифф являются главными претендентами на покупку футбольного клуба Манчестер Юнайтед у семейства Глейзеров.