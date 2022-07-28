Тысячи американцев и 800 корейцев. Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны

28 июля, 07:50
Эксклюзив НВ
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)

Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)

Автор: Артем Ильин

До войны украинцы ежемесячно покупали у США и Южной Кореи тысячи подержанных машин на миллионы долларов. Выгодно, но долго. Из-за блокады Россией портов, авто, купленные для Украины, застряли за границей. Есть ли шанс получить свою машину?

«Лично у меня доставка была очень долгой. Контейнер с машиной сначала завис на месяц в Бельгии, а затем еще на 1,5 месяца в греческом порту», — вспоминает Сергей из Мариуполя, который в конце 2020 года с помощью посредников купил автомобиль на страховом аукционе в США. Сейчас все намного сложнее.

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Именно сложности с логистикой, вызванные войной, не позволили многим украинцам вовремя получить автомобиль, купленный в США и Республике Корея в начале этого года.

После остановки судоходства в украинском сегменте Черного моря тысячи контейнеров с машинами так и не попали в Украину. Этот бизнес вообще оказался на грани коллапса и ищет варианты выживания.

НВ Бизнес узнал сколько машин застряли в дороге, как сильно подорожала логистика и почему почти 800 корейских автомобилей, предназначенных для Украины, вновь оказались в Корее.

Сухие морские цифры

В 2021 году США стали направлением № 1 по импорту подержанных автомобилей в Украину. Оттуда было ввезено около 158 тысяч машин. Это примерно 26,1% от общего объема импорта автомобилей с пробегом, подсчитали в Институте исследований авторынка.

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