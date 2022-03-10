Абрамович не успел продать Челси до попадания под санкции. Что будет с клубом 10 марта, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:peoples.ru)

Несмотря на санкции, введенные правительством Британии в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, футбольным клубом Челси продолжают интересоваться покупатели.

Российской олигарх Роман Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как правительство Британии объявило о санкциях в отношении бизнесмена, пишет The Guardian.

По данным издания, многие игроки клуба встревожены — по условиям санкций, Челси не сможет подписывать игроков или продлевать существующие контракты.

Клубу разрешены только действия, напрямую связанные с футболом. В то же время коммерческая деятельность клуба и поступления от трансляций будут заморожены.

Для продажи клуба Абрамовичу потребуется одобрение британского правительства. Также он не сможет получить прибыль от продажи этого актива.

Как пишет издание со ссылкой на источники в правительстве, чиновники открыты для рассмотрения заявок от потенциальных покупателей. Куда будут направлены деньги от продажи клуба, пока непонятно.

В Министерстве культуры британии заявили, что предоставили Челси лицензию, чтобы клуб мог проводить свои матчи, платить своим сотрудникам, а болельщики могли посещать матчи по уже купленным билетам.

По данным издания, несмотря на санкции в отношении Абрамовича, покупатели не потеряли интерес к клубу. Челси интересуются консорциум во главе с Тоддом Боли и Хансйоргом Виссом, британский магнат недвижимости Ник Кэнди и турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.

Незадолго до введения санкций российский предприниматель Роман Абрамович объявил о продаже лондонского Челси. Он заявлял, что вырученные деньги направит на помощь Украине на фоне вторжения России.

Напомним, что 10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, в их числе — Абрамович и Дерипаска.

Также под санкции попали генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент компании Транснефть Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

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