Покупатель Кузни на Рыбальском раскрыл стоимость сделки

Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания приобретала акции завода, составляет чуть более $93

С расчетом на наивысшую цену покупки одной акции и их общее количество подконтрольная Сергею Тигипко кипрская компания Еwins Lімітеd приобрела завод Кузня на Рыбальском за $300 млн.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на письменное уведомление от Еwins Liмiтеd, передает Интерфакс-Украина.

Кипрская компания 15 ноября этого года приобрела у Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестфонда, Прайм Эссетс Капитал более 2,5 млн акций, или 73,9% уставного капитала, и у ВИК – 690,5 тыс. акций, или 20,12% уставного капитала.

"Соответственно после приобретения акций у…Прайм Эссетс Капитал и…ВИК Еwins Liмiтеd стала владельцем 3,2 млн простых именных акций общества, что составляет 94,03% от уставного капитала общества", – указано в сообщении.

Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания приобретала акции завода, составляет чуть более $93.

Умножение наивысшей цены покупки одной акции на общее количество приобретенных акций выводит на максимальную оценку покупки указанного пакета акций в $300 млн.

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Ранее корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, сообщили о подписании документов на продажу завода.

Завод Кузня на Рыбальском (ранее – Ленинская кузня) – одно из самых известных на рынке предприятий судпрома Украины. Крупнейшим акционером завода был фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежали фонду ВИК Игоря Кононенко.

По итогам 2017 года Кузня на Рыбальском увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза в сравнении с 2016 годом – до 18,6 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза – до 776,2 млн грн.