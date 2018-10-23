Покупатель АХА рассказал, что будет со страховой компанией

Вложения АХА Group в украинские дочки с учетом девальвации гривни не окупились

Канадская фингруппа Fairfax Financial Holdings Limited, которая заявила о приобретении компании АХА Страхование, не планирует ее объединять с уже работающей на украинском рынке своей страховой компанией Колоннейд Украина.

Об этом сообщил первый вице-президент АХА Страхование Андрей Перетяжко, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Fairfax является децентрализованной структурой, в которой каждая из принадлежащих ей компаний работают под своим брендом. Стратегия работы финансовой группы предполагает минимальное вмешательство в их работу, основным результатом является прибыльность.

По словам главы правления АХА Страхование Филиппа Вотле, до завершения сделки компания будет работать под тем же названием.

Договором также предусмотрено, что страховая компания может работать под этим брендом в течение двух месяцев после смены собственника. Полное оформление сделки и ребрендинг планируют завершить в следующем году.

Вотле отметил, что основной причиной ухода с украинского рынка АХА стало изменение стратегии работы группы, которая произошла два года назад в связи с приходом нового СЕО и его команды. Она предполагала концентрацию на крупных рынках и уход с небольших с целью оптимизации затрат.

"Не очень хорошо, что АХА и УкрСиббанк решили продать нашу компанию. Это были прекрасные акционеры, которые поддерживали нас в период кризиса и трудные времена. Мы довольны, что они сделали такой выбор [Fairfax - НВ]", - рассказал он.

Представители страховой компании не назвали стоимость сделки, сославшись на коммерческую тайну.

Они также не смогли уточнить размер вложений АХА Group в украинские дочки за весь период ее работы, отметив, что с учетом девальвации гривни они не окупились.

Страховая компания АХА Страхование является ведущей страховой компанией Украины. За первое полугодие 2018 года собрала более 915,6 млн грн валовых страховых премий, что на 14%, больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий объем страховых выплат за этот период составил 455 млн грн, что на 17% больше, нежели в 2017 году.

АХА Страхование принадлежит французской АХА Group, представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. АХА Страхование Жизнь зарегистрирована в июле 2013 года.

Fairfax со штаб-квартирой в Торонто (Канада) является холдинговой компанией по финансовым услугам, которая через сеть собственных компаний осуществляет инвестиционный менеджмент, страхование имущества и ответственности, перестрахование. В феврале 2015 года Fаirfax заявила о покупке 100% страховой компании QBE Украина, позже переименовав компанию в Колоннейд Украина.

Также Fairfax по состоянию на конец 2017 года принадлежало 28,06% Astarta Holding N.V. (Нидерланды), холдинговой компании агропромышленного холдинга Астарта.