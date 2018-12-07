Поезд Мукачево – Будапешт собираются запустить 9 декабря – СМИ Сегодня, 18:52 17 Цей матеріал також доступний українською 9 декабря, может начать курсирование поезд Мукачево-Будапешт Фото: мukachevo.net

В воскресенье, 9 декабря, может начать курсирование поезд по маршруту Мукачево-Чоп-Ньиредьгаза-Дебрецен-Будапешт. Точное время прибытия поезда из Венгрии и отправления в обратном направлении пока неизвестно.

Как пишет закарпатское издания mukachevo.net, информацию об ожидаемом запуске поезда с 9 декабря подтвердили источники в Укрзализныце, в кассе местного ж/д вокзала и ряд местных чиновников.

При этом, порталу ЦТС в Укрзализныце не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Напомним, что Укрзализныця 14 ноября запустила тестовый поезд Мукачево-Будапешт на евроколее.