Поезд Мукачево – Будапешт собираются запустить 9 декабря – СМИ
Сегодня, 18:52
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В воскресенье, 9 декабря, может начать курсирование поезд по маршруту Мукачево-Чоп-Ньиредьгаза-Дебрецен-Будапешт. Точное время прибытия поезда из Венгрии и отправления в обратном направлении пока неизвестно.
Как пишет закарпатское издания mukachevo.net, информацию об ожидаемом запуске поезда с 9 декабря подтвердили источники в Укрзализныце, в кассе местного ж/д вокзала и ряд местных чиновников.
При этом, порталу ЦТС в Укрзализныце не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.
Напомним, что Укрзализныця 14 ноября запустила тестовый поезд Мукачево-Будапешт на евроколее.