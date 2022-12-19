Встигнути до комендантської години. Укрзалізниця відновила «Лижний експрес» з Києва в Карпати

19 декабря, 20:34
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Поезд Интерсити+ Киев-Славське «Лыжный экспресс» (Фото:Славский поссовет via facebook)

Поезд Интерсити+ Киев-Славське «Лыжный экспресс» (Фото:Славский поссовет via facebook)

Автор: Артем Ильин

В последние дни декабря из Киева в Карпаты Укрзализныця запустит «Лыжный экспресс».

На период праздников Укрзализныця назначает поезд №745/746 Киев – Славское. "Лыжный экспресс" возвращается!", - анонсировала пресс-служба компании.

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Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в Киев в 22:07. "Поезд домчит пассажиров прямиком к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа", - уверяют в Укрзализныце.

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Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже поступили в продажу.

Напомним, что ранее Укрзализныця презентовала обновленное кофейное и чайное меню.

Теги:   Укрзализныця Поезд Карпаты Лыжи Славское

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