Поезд "четырех столиц" уже летом могут продлить до Таллинна Сегодня, 14:41 706 Цей матеріал також доступний українською EPA С лета поезд "четырех столиц" может быть продлен до Таллинна EPA

Пассажирский поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига может быть продлен до Таллинна уже этим летом.

Об этом в государственной компании Eesti Raudtee, сообщает ERR.



"Представители Эстонской железной дороги на прошлой неделе встретились с украинскими коллегами и получили обзор результатов проекта поезда. Украинская сторона готова продлить поезд до Таллинна. Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту", - отметили в компании.

Eesti Raudtee хочет привлечь к обсуждению возможных остановок и графика движения местные самоуправления Южной Эстонии.

"Если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, поезд может быть продлен до Таллина уже в начале лета", - сказала заведующая отделом коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес.

В свою очередь глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что за период курсирования поезд "четырех столиц" уже перевез около пяти тысяч пассажиров, а его средняя заполняемость составляет почти 60%.

По его словам, для продления маршрута поезда до Таллинна есть все технические возможности.

Поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать с 28 сентября 2018 года. С 30 января этого года вместо одного раза в неделю поезд обслуживает маршрут раз в четыре дня.