«Использует только российскую нефть». Подсанкционный зарубежный актив Роснефти увеличивает производство

Поддерживаемый Россией индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy увеличил переработку сырой нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе Vadinar до 90−93% мощности, после того, как санкции Европейского Союза сократили его деятельность.

Об этом пишет Reuters.

Переработка нефти на заводе Nayara в западной Индии, мощностью 400 000 баррелей в день, упала до 70−80% после того, как ЕС ввел санкции против него в июле, что негативно повлияло на его экспорт и заставило таких поставщиков, как Ирак и Саудовская Аравия, прекратить продажу сырой нефти компании.

До введения санкций нефтеперерабатывающий завод Nayara работал на 104% мощности.

Большинство акций Nayara принадлежит российским компаниям, в частности Роснефти, которая владеет 49,13% акций и на прошлой неделе оказалась под санкциями со стороны США.

«Объемы переработки нефти Nayara недавно восстановились, поскольку компания увеличила внутренние продажи топлива, включая поставки государственной нефтеперерабатывающей компании Hindustan Petroleum Corp», — говорится в публикации. — «По данным судотрекинговых систем, частная нефтеперерабатывающая компания использует для работы своего завода исключительно российскую нефть. Источники сообщили, что российская нефть была организована компанией Роснефть и продана Nayara через трейдеров».

Источники сообщили, что Nayara, вероятно, будет продолжать покупать российскую нефть через организации, на которые не распространяются санкции.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Nayara рассчитывается за поставки российской нефти за счет экспортной продукции.

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов, включая крупнейшего индийского клиента России, Reliance Industries, приостановила закупки российской нефти после того, как Вашингтон на прошлой неделе ввел санкции против Роснефти и Лукойла.

Однако государственная компания Indian Oil Corp, крупнейший индийский нефтепереработчик, приобрела пять партий российской нефти с поставкой в декабре от субъектов, на которых не распространяются санкции.

Как сообщалось, 22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

После кризиса из-за санкций ЕС Nayara Energy возобновляет операции и продажи, сообщило в конце сентября издание Bloomberg.

В конце июля владельцы трех судов, зафрахтованных индийской компанией Nayara Energy, попросили разорвать свои контракты с компанией под давлением санкций ЕС, наложенных на этот нефтеперерабатывающий завод.

Nayara, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям, включая нефтяного гиганта Роснефть, управляет третьим по величине нефтеперерабатывающим заводом в Индии мощностью 400 000 баррелей в день и является владельцем почти 7000 торговых точек по продаже топлива по всей Индии.

Планы Роснефти продать свою долю в индийской компании Nayara Energy Ltd. могут оказаться под угрозой из-за новых ограничений со стороны Европейского Союза.