Нашел лазейки. Подсанкционный зарубежный актив Роснефти выходит из кризиса, продажи восстанавливаются

Через два месяца после того, как санкции погрузили индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy в кризис, что нарушило торговлю и заставило ее европейских руководителей внезапно уйти из компании, операции и продажи компании восстанавливаются.

Это произошло благодаря поддержке правительства Индии и обходным путям.

Об этом пишет Bloomberg.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, нефтеперерабатывающий завод, который частично принадлежит российской Роснефти и, пожалуй, является самой известной индийской компанией, попавшей под комплексные санкции, сейчас сотрудничает с банками, включая Государственный банк Индии, для содействия платежам в местной валюте», — говорится в публикации. — «Индийский кредитор UCO Bank уже получил одобрение правительства на сотрудничество с Nayara в начале этого месяца и, как ожидается, будет управлять зарубежными транзакциями».

Реклама

Операции также возвращаются к нормальному состоянию, что позволяет компании выйти за рамки выполнения своих внутренних обязательств — поставляя топливо в более 6500 торговых точек — и возобновить экспорт с помощью плавучих хранилищ и флота судов, включая санкционированные суда, согласно данным отслеживания судов, собранными Bloomberg.

По крайней мере один государственный переработчик, Hindustan Petroleum Corp., увеличил закупки продукции у Nayara, по словам источника издания.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод работает на 75% мощности, и этот уровень растет. По словам источника, ранее нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy зависел от ряда марок нефти Саудовской Аравии, Ирака и России, а сейчас работает преимущественно на российской нефти Urals, дополненной небольшими объемами индийской сырой нефти.

«Июльское заявление ЕС о санкциях против Nayara застало компанию врасплох. Оно привело к смене руководства и заморозило даже базовое программное обеспечение, которое зависит от западных поставщиков, таких как Microsoft Corp», — говорится в публикации — «Несколько из 11 членов совета директоров, включая главного исполнительного директора Алессандро Дес Доридеса и других граждан ЕС, немедленно подали в отставку. Кризис углубился, поскольку поставщики судов, такие как Great Eastern Shipping Co., разорвали контракты после того, как страховые клубы P&I, поддерживаемые ЕС, прекратили покрытие. Банки усугубили хаос».

Нефтеперерабатывающий завод должен экспортировать почти 2,2 миллиона баррелей продукции в сентябре — меньше половины объема, проданного за аналогичный период прошлого года, когда западный экспорт еще был открыт, согласно данным Kpler.

Как сообщалось, индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в августе получит самый низкий объем сырой нефти в истории, поскольку импорт нефти и экспорт продукции сократились под давлением санкций ЕС.

В конце июля владельцы трех судов, зафрахтованных индийской компанией Nayara Energy, попросили разорвать свои контракты с компанией под давлением санкций ЕС, наложенных на этот нефтеперерабатывающий завод.

Nayara, контрольный пакет акций которой принадлежат российским компаниям, включая нефтяного гиганта Роснефть, управляет третьим по величине нефтеперерабатывающим заводом в Индии мощностью 400 000 баррелей в день и владеет почти 7000 торговыми точками по продаже топлива по всей Индии.

Планы Роснефти продать свою долю в индийской компании Nayara Energy Ltd. могут оказаться под угрозой из-за новых ограничений со стороны Европейского Союза.

Ранее Роснефть провела переговоры с Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани, относительно возможной продажи доли в Nayara. При этом санкции усложнят для Reliance покупку доли в конкуренте, поскольку это может поставить под угрозу бизнес компании в Европе, регионе, который регулярно импортирует индийское топливо, включая дизельное топливо.

Роснефть стремилась выйти из своего индийского предприятия, поскольку компания не смогла репатриировать свои прибыли из-за санкций.

В пятницу, 18 июля, послы 27 стран-членов Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России.

При этом в санкционный пакет впервые внесли изменения в реестр флагов и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии.