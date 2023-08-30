Известно новое название сети. Подсанкционный русский рэпер Тимати выкупил пиццерии Domino’s Pizza в РФ 30 августа, 17:36 До этого Domino’s Pizza больше года искала покупателя на российские активы, теперь же сделка по сути была оформлена за неделю (Фото:dominos_ua/Instagram)

Российский рэп-исполнитель Тимати и местный ресторатор Антон Пинский выкупили 68 пиццерий у франчайзи Domino’s Pizza, а с владельцами остальных подписали новый франшизный договор. Они будут работать под брендом Domиno Pizza.

Как сообщает The Bell, инвестиции в перезапуск проекта составили «сотни миллионов рублей».



Компания DP Eurasia N.V., управляющая брендом Dominoʼs Pizza, прошлой весной она сообщила об отказе от роялти и от инвестиций в российский рынок и начала искать покупателя на российские активы. А на прошлой неделе объявила о запуске банкротства российского подразделения, купить которое так никто и не захотел, из-за «все более сложных условий».

Видео дня

На следующий день после этого Тимати через соцсети попросил руководство Domino’s Pizza связаться с ним, чтобы обсудить «возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом».

В июле прошлого года Тимати с партнерами купил бизнес сети кофеен Starbucks в России. В 2015 году Тимати выпустил трек и клип Мой лучший друг президент Путин.

Осенью 2022 года президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших полномасштабную войну России против Украины. Среди прочих под сакции попал и Тимати (Тимур Юнусов).