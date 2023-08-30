Подсанкционному российскому олигарху Шелкову вручили новые подозрения — СБУ 30 августа, 12:24 СБУ сообщила о новых подозрениях российскому олигарху Михаилу Шелкову (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, который причастен к схемам поставки украинского титанового сырья в Россию.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

В частности было установлено, что Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из европейских стран.

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Отмечается, что эта иностранная компания выступала заказчиком титанового сырья у ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат из Днепропетровской области, когда на самом деле украинскую продукцию отправляли по железной дороге в РФ.

СБУ сообщает, что такая схема действовала до начала полномасштабного вторжения России в Украину и приносила организаторам миллионные сверхприбыли в виде неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов.

По данным спецслужбы, в течение 2020−2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету Украины ущерб на около 100 млн грн.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

уклонение от уплаты налогов, сборов ( обязательных платежей) ( статья 212 УК Украины);

обязательных платежей) статья 212 УК Украины); легализация ( отмывание) имущества, полученного преступным путем ( статья 209 УК Украины).

Ранее СБУ установила, что Шелков использовал подконтрольный ему украинский комбинат для скрытых поставок украинского титанового сырья в Россию. Из него изготавливались ракеты и боевые самолеты страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Отмечается, что фигурант находится на территории РФ, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.