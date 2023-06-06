«Будем экономить воду». Новые скважины, помощь Кривому Рогу — в Укргидроэнерго рассказали, как спасти ситуацию 6 июня, 16:58 Подтопленный стадион в Новой Каховке по состоянию на 11 часов утра после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС (Фото:t.me/Tsaplienko)

Укргидроэнерго построит на месте разрушенной российскими оккупантами Каховской ГЭС новую станцию. А сейчас определен перечень первоочередных мер.

Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота, сообщает Интерфакс-Украина.

«Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена… идет размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию», — сказал он.

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По словам Сироты, уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение как необходимо после деоккупации быстро перегородить плотину и подать ресурс с верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, которые будут страдать от нехватки воды.

С этой целью Укргидроэнерго подало в Министерство энергетики новый баланс с целью снижения использования воды на своих объектах.

«Мы будем экономить воду, чтобы, когда будет необходимо наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой пострадавших областей», — сказал он.

Сирота уточнил, что на прошедших сегодня заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра были поставлены задачи пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также компания осуществит переброску воды с днепровского каскада в Кривой Рог.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Инфографика: NV