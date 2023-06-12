Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС
Украина получила гуманитарную помощь и горючее от Азербайджана (Фото:@пресс-служба SOCAR)
Украине была предоставлена гуманитарная помощь и топливо по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
В гуманитарный груз входят коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда.
Сегодня в рамках помощи от Азербайджана компания SOCAR предоставила 20 тонн топлива ГСЧС Украины в Одесской области.
Также в первые часы после техногенной катастрофы на Каховской ГЭС в рамках гуманитарной миссии компания SOCAR предоставила Благотворительной организации «Я помогу» и Благотворительному фонду «Япомога» более тысячи литров дизеля и газа для спасения людей и животных. АЗК SOCAR, размещенные на эвакуационном пути, готовы предоставить места для отдыха и бесплатно накормить пострадавших.