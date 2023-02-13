Только 9% из почти 1500 мировых компаний вышли с российского рынка — Подоляк 13 февраля, 11:27 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что только 9% из почти 1500 мировых компаний вышли из РФ.

Спустя почти год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram.

Видео дня

«Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% - американские, 7% - японские В частности, остались работать в государстве-террористе: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Байер, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и тому подобное», — написал Подоляк.

Также он отметил, что некоторые западные банки «вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России». В частности, Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%.

«За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы», — отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 млн евро только по налогу на прибыль.

«Сумма других сборов гораздо больше. То есть, это и есть налог на войну, на убийства украинцев. Более того, Raiffeisen признал псевдореспублики „Л(Д)НР“, предложив частично мобилизованным кредитные каникулы», — написал Подоляк.

Он добавил, что примеру Raiffeisen последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank.

Подоляк отметил, что работая в России, международные компании платят в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России — почти $290 млрд. Как отметил советник главы ОП — это пятая часть ВВП России.

Ранее сообщалось, что НАПК признало корпорацию P&G международным спонсором войны из-за продолжения работы в России.