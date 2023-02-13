Только 9% из почти 1500 мировых компаний вышли с российского рынка — Подоляк

13 февраля, 11:27
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что только 9% из почти 1500 мировых компаний вышли из РФ.

Спустя почти год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок России.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram.

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«Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% - американские, 7% - японские В частности, остались работать в государстве-террористе: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Байер, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и тому подобное», — написал Подоляк.

Также он отметил, что некоторые западные банки «вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России». В частности, Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%.

«За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы», — отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 млн евро только по налогу на прибыль.

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«Сумма других сборов гораздо больше. То есть, это и есть налог на войну, на убийства украинцев. Более того, Raiffeisen признал псевдореспублики „Л(Д)НР“, предложив частично мобилизованным кредитные каникулы», — написал Подоляк.

Он добавил, что примеру Raiffeisen последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank.

Подоляк отметил, что работая в России, международные компании платят в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России — почти $290 млрд. Как отметил советник главы ОП — это пятая часть ВВП России.

Ранее сообщалось, что НАПК признало корпорацию P&G международным спонсором войны из-за продолжения работы в России.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Raiffeisen Bank Raiffeisenbank Райффайзен Офис президента Украины Михаил Подоляк

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