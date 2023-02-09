Не сидеть на двух стульях. Подоляк призвал SpaceX выбрать сторону

9 февраля, 12:18
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал компанию SpaceX выбрать сторону.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление президентки SpaceX Гвинн Шотвелл о том, что компания ограничила использование интернета Starlink для украинских военных в случае управления дронами.

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В своем Twitter он призвал компании определиться, кого они поддерживают.

«Год украинского сопротивления и компании должны решить. Либо они на стороне Украины и права на свободу, и не ищут способов причинить вред. Или они на стороне РФ и ее „права“ убивать и захватывать территории», — написал Подоляк.

Он подчеркнул, что SpaceX и Шотвелл должны выбрать конкретный вариант.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1623620350259888130

Ранее Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила украинской армии использование интернета Starlink для управления дронами.

В октябре прошлого года владелец SpaceX Илон Маск опубликовал ряд скандальных постов в Twitter, в которых он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали "положительным фактом" скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Маск молодец".

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Интернет SpaceX Дроны Илон Маск Михаил Подоляк Starlink Война России против Украины

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