SPP Development Ukraine: энергия, которая начинается с людей
SPP Development Ukraine
SPP Development Ukraine продолжает реализовывать новые энергетические проекты в Украине. В то же время компания фокусируется на тех, кто эту энергию создает — людях, которые проектируют, строят и обслуживают энергетические объекты.
Энергетическая независимость — не только технологии, но и люди, которые стоят за генерацией, монтажом и эксплуатацией. Именно поэтому развитие персонала и образовательные инициативы стали неотъемлемой частью ДНК компании.
Параллельно с десятками строек по всей стране компания развивает системную работу по подготовке новых специалистов.
На активных площадках и действующих станциях SPP Development Ukraine проводятся обучающие экскурсии и практические занятия для студентов учреждений профессионально-технического образования.
Энергия сотрудничества
Партнерство с международной организацией Swisscontact началось с бизнес-сотрудничества. Swisscontact в Украине реализует проект EdUP (Public-Private Partnership to Improved Professional Education in Ukraine) на период 2020−2027 годов. Программа занимается учреждениями профессионального и технического образования в 27 городах Украины.
Весной SPP Development Ukraine в рамках партнерства с EdUP реализовала первые пять проектов по установке крышных солнечных электростанций для укрытий в учебных заведениях — в Полтаве, двух заведениях Харькова, Одессе и Николаеве.
После начала технического этапа сотрудничество углубилось: стороны разработали совместный план привлечения студентов к практической подготовке на энергетических объектах.
И уже с начала нового учебного года, в сентябре, SPP Development Ukraine приняла три группы студентов из учебных заведений Чернигова, Харькова и Запорожья.
Они посещают действующие станции, участвуют в учебных экскурсиях и будут проходить производственную практику на активных площадках компании.
Безопасность и инженерные стандарты — основа практики
Все учебные мероприятия организованы с соблюдением внутренних стандартов безопасности SPP Development Ukraine.
Перед выходом на объекты студенты проходят инструктаж по технике безопасности, а на площадках работают под наблюдением опытных инженеров компании.
Это позволяет не только увидеть, как выглядит современное энергетическое производство, но и понять, как дисциплина, ответственность и соблюдение стандартов влияют на качество и надежность каждого проекта.
Корпоративная ответственность как часть стратегии
SPP Development Ukraine рассматривает корпоративную социальную ответственность как естественную часть своей деятельности.
Компания поддерживает подготовку молодых специалистов, помогает общинам в регионах, где реализует проекты, участвует в подготовке учебных программ по UN Global Compact, развивает партнерства в сфере энергетики и ESG.
Такие инициативы — не разовые действия, а стратегическая инвестиция в человеческий потенциал, без которого восстановление энергетики Украины невозможно.
Люди — главная инвестиция
Сегодня на объектах SPP Development Ukraine одновременно работают десятки строительных и инженерных бригад.
Реализуются новые станции, готовятся к старту проекты в разных регионах страны.
Но главная инвестиция компании — в людей: в тех, кто создает, восстанавливает и обучает.
Именно они формируют энергетику будущего и обеспечивают устойчивость украинской энергосистемы.