SPP Development Ukraine продолжает реализовывать новые энергетические проекты в Украине. В то же время компания фокусируется на тех, кто эту энергию создает — людях, которые проектируют, строят и обслуживают энергетические объекты.

Энергетическая независимость — не только технологии, но и люди, которые стоят за генерацией, монтажом и эксплуатацией. Именно поэтому развитие персонала и образовательные инициативы стали неотъемлемой частью ДНК компании.

Параллельно с десятками строек по всей стране компания развивает системную работу по подготовке новых специалистов.

На активных площадках и действующих станциях SPP Development Ukraine проводятся обучающие экскурсии и практические занятия для студентов учреждений профессионально-технического образования.

Фото: SPP Development Ukraine

Энергия сотрудничества

Партнерство с международной организацией Swisscontact началось с бизнес-сотрудничества. Swisscontact в Украине реализует проект EdUP (Public-Private Partnership to Improved Professional Education in Ukraine) на период 2020−2027 годов. Программа занимается учреждениями профессионального и технического образования в 27 городах Украины.

Весной SPP Development Ukraine в рамках партнерства с EdUP реализовала первые пять проектов по установке крышных солнечных электростанций для укрытий в учебных заведениях — в Полтаве, двух заведениях Харькова, Одессе и Николаеве.

После начала технического этапа сотрудничество углубилось: стороны разработали совместный план привлечения студентов к практической подготовке на энергетических объектах.

И уже с начала нового учебного года, в сентябре, SPP Development Ukraine приняла три группы студентов из учебных заведений Чернигова, Харькова и Запорожья.

«Мы не просто строим сегодня — мы формируем кадровый фундамент для завтрашней энергетики. Восстановление страны невозможно без людей, создающих эту энергию», — отмечает Надежда Петрученко, соучредитель и Chief Business Officer SPP Development Ukraine.

Фото: SPP Development Ukraine

Они посещают действующие станции, участвуют в учебных экскурсиях и будут проходить производственную практику на активных площадках компании.

«Мы фактически растим своих будущих электриков, инженеров, электромонтеров. Они видят, как работают современные станции, знакомятся с реальными процессами, получают опыт, которого не даст ни один учебник. Мы верим, что будущее энергетики — это синергия технологий и человеческой ответственности. Именно эта энергия людей питает наши проекты», — говорит Роман Петрученко, соучредитель и генеральный директор группы компаний.

Безопасность и инженерные стандарты — основа практики

Все учебные мероприятия организованы с соблюдением внутренних стандартов безопасности SPP Development Ukraine.

Перед выходом на объекты студенты проходят инструктаж по технике безопасности, а на площадках работают под наблюдением опытных инженеров компании.

Это позволяет не только увидеть, как выглядит современное энергетическое производство, но и понять, как дисциплина, ответственность и соблюдение стандартов влияют на качество и надежность каждого проекта.

Фото: SPP Development Ukraine

Корпоративная ответственность как часть стратегии

SPP Development Ukraine рассматривает корпоративную социальную ответственность как естественную часть своей деятельности.

Компания поддерживает подготовку молодых специалистов, помогает общинам в регионах, где реализует проекты, участвует в подготовке учебных программ по UN Global Compact, развивает партнерства в сфере энергетики и ESG.

Такие инициативы — не разовые действия, а стратегическая инвестиция в человеческий потенциал, без которого восстановление энергетики Украины невозможно.

Люди — главная инвестиция

Сегодня на объектах SPP Development Ukraine одновременно работают десятки строительных и инженерных бригад.

Реализуются новые станции, готовятся к старту проекты в разных регионах страны.

Но главная инвестиция компании — в людей: в тех, кто создает, восстанавливает и обучает.

Именно они формируют энергетику будущего и обеспечивают устойчивость украинской энергосистемы.