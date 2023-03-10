Друг Украины. Правление МАГАТЭ поддержало избрание Гросси на второй срок в знак доверия — Reuters 10 марта, 14:45 Рафаэль Гросси на Чернобыльской АЭС (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Совет управляющих МАГАТЭ 10 марта поддержал переизбрание аргентинца Рафаэля Гросси на второй четырехлетний срок на посту генерального директора организации.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, решение было формальностью, поскольку других претендентов не было.

По словам дипломатов, принимавших участие во встрече, прошедшей за закрытыми дверями, правление Международного агентства по атомной энергии утвердило повторное назначение Гросси путем аккламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не выразила возражений.

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Решение подлежит утверждению Генеральной конференцией МАГАТЭ, ежегодной встречей всех государств-членов, которая пройдет осенью 2023 года.

Ожидается, что Генеральная конференция одобрит его. Текущий срок полномочий Гросси заканчивается в декабре-2023.

«Я думаю, что это знак доверия. У нас много дел — с Ираном, с Украиной, с ядерной энергетикой», — сказал источник агентства.

Гросси, как отмечает Reuters, пытался создать защитную зону вокруг захваченной Россией Запорожской атомной электростанции.

Как сообщалось, в январе Рафаэль Гросси развенчал ложь российской пропаганды, заявив, что МАГАТЭ не обнаружило оружия на украинских АЭС.

Кроме того, Гросси опроверг ложь Кремля о подготовке Украины к созданию «грязной бомбы».