Подарок на двадцатилетие: «Украинская народная премия» назвала шоколад Millennium лучшим

Последние несколько месяцев для шоколадной фабрики Millennium выдались особенно насыщенными. Во-первых, компания отметила свой двадцатилетний юбилей. Во-вторых, в декабре «Украинская народная премия» огласила лучшие торговые марки года. В категории «шоколад» первое место заняла компания Millennium.

Всего в шорт-лист конкурса попали пять крупнейших украинских производителей шоколада — Millennium, Milka, Roshen, «Світоч» и «Корона». Ближайшего конкурента Millennium обошел в голосовании на 5%.

По словам Евгения Шаринова, основателя компании и одного из собственников, эта награда для Millennium значит больше, чем попадание в рейтинги Forbes или на первое место в списке крупнейших производителей шоколада. «Для нас народная премия — это любовь людей. У потребителей сегодня есть выбор. И мы гордимся, что выбирают именно нас», — прокомментировал Шаринов.

«Украинская народная премия» — самый крупный в Украине конкурс, направленный на изучение потребительских настроений. В этом году лучшие компании выбирали в пятый раз, а церемония отличилась самым большим количеством победителей — 357 товаров в 22 категориях.

Организаторы «Украинской народной премии» рассказали: победителей выбирают путем онлайн-голосования. «Народное признание говорит о качестве товара, лидерских позициях и эффективной организации внутри компании. Без этих составляющих невозможно занять первое место», — объяснили в оргкомитете.

Примечательно, что качество продукта и работу менеджмента украинцы отметили в год, когда Millennium празднует свое двадцатилетие. В компании считают это доказательство того, что и спустя 20 лет фабрике удается идти в ногу со временем.

«Для нас результат голосования говорит, что люди нам доверяют: доверяют свои дни рождения, праздники, счастливые моменты», — резюмирует Евгений Шаринов. По его словам, компания Millennium уделяет большое внимание качеству продуктов и современным технологиям, но без внимательного отношения и любви к своей работе одних технологий было бы недостаточно.

Для Millennium это не первая серьезная награда. В 2016 году компания стала победителем в нескольких номинациях в рамках профессиональной бизнес-премии Leader of Year Import Export Award. В том году экспортные продажи Шоколадной фабрики Millennium в два раза превзошли показатель 2015 года.