Ждали 20 лет. Канада отменила пошлину на украинскую металлопродукцию

16 мая, 11:04
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Украинские металлурги могут снова экспортировать свою продукцию в Канаду (Фото:Yuliya Kovaliv / Facebook)

Украинские металлурги могут снова экспортировать свою продукцию в Канаду (Фото:Yuliya Kovaliv / Facebook)

Канада отказалась от продления 77% пошлины на горячекатаный лист и штрипс из углеродистой и легированной стали из Украины.

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Пошлины были введены в 2001 году против металлургической продукции из Бразилии, Китая, Индии и Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Трибунал отменил свое постановление в отношении демпинга таких товаров, экспортируемых или происхождением из Украины. Трибунал установил, что продолжение или возобновление демпинга этих товаров вряд ли приведет к ущербу», — сообщило правительство Канады.

В отношении продукции из Бразилии, Китая и Индии действие ограничительных мер сохранено.

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«С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродный прокат происхождением из Украины в Канаде действовали пошлины в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет наконец-то украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду», — прокомментировала это решение посол Украины Юлия Ковалив вFacebook.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Экспорт Канада Металлургия Пошлина Антидемпинговое расследование Украина-Канада протекционизм

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