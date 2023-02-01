Из-за полномасштабного вторжения российских захватчиков ВВП Украины в 2022 году упал на 32%, а фактический дефицит бюджета составил 911 млрд грн, который удалось закрыть только за счет помощи Запада. Бюджетных денег на оборону и социальные выплаты не хватает, поэтому Минфин находится в постоянных поисках новых доходов. Попытка наполнить казну за счет акцизных налогов не привела к желаемому результату. По данным сайта openbudget.gov.ua в 2021 году из произведенных в Украине подакцизных товаров собрали 83 млрд грн акцизных налогов, а в 2022 году — 61 млрд. Основной причиной этого являются падение доходов, миграция населения и тенезация подакцизных товаров — горючего, алкоголя, табака.

Видео дня

Падение доходов населения в прошлом году нанесло мощный удар по легальному рынку. По данным Центра экономической стратегии, доходы граждан упали на 21%, реальный уровень безработицы достиг 30%. Как следствие, люди стали сокращать свои расходы и снова попадать в сети черного и серого рынка, которые предлагают товар на 40−50% дешевле, чем у легального рынка, ведь там не платят налоги и пошлины.

Особенно от тени страдают производители подакцизных товаров. Бензин в прошлом году подскочил на 60%, до 50 грн за литр. По данным Госстата, водка в прошлом году подорожала на 24%, до 117 грн, столовые вина украинских марок — на 36%, до 96 грн, пиво — на 48%, до 28,5 грн, сигареты премиум-класса подорожали на 23,4%, до 82,6 грн за пачку.

Несмотря на рост цен и акцизные налоги, государственный бюджет недосчитался запланированных показателей. Так, по данным OpenBudget, план по уплате акцизного налога с производимых в Украине товаров в 2022 году (январь-ноябрь) выполнен только на 61%, из ввезенных в Украину подакцизных товаров план — всего на 31%.

Основной причиной бюджетной недоимки является массовая миграция людей за границу из-за войны, падение покупательского спроса и массовая тенезация рынка. Далее перечислим ТОП-3 подакцизные отрасли, наиболее страдающие от нелегального бизнеса.

Алкогольная отрасль. По данным Pro-Consulting, в 2022 году продажи спиртных напитков обвалились по меньшей мере на треть, а в некоторых категориях — на 67%. Часть рынка постепенно перебрал на себя контрафакт.

По оценкам ВОЗ доля нелегального спиртного в Украине составляет более трети от общего объема рынка алкоголя. Ежегодные потери бюджета из-за нелегального рынка ликероводочной продукции составляют 9 млрд грн, подсчитали в Счетной палате. По ее данным, государственные органы не обеспечили действенную систему контроля над производством и оборотом спиртного. Это создало предпосылки к существованию нелегального рынка алкоголя и привело к непоступлениям акцизного налога в госбюджет.

Фото: depositphotos

По данным координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, доля тени в алкогольной продукции находилась в пределах 40%. Гендиректор компании Nemiroff Юрий Сорочинский считает, что в тени находится около 50% алкогольного рынка.

«Чрезмерная фискализация определенных бизнес-процессов приводит к возникновению теневого сектора, реализующего продукт потребителю по цене на уровне 35−40 грн за бутылку, если цена легального продукта — 89 грн», — сказал он. По его данным, теневой рынок оценивается на уровне около 10−12 млрд грн.

От этого страдает не только бюджет, но и здоровье граждан. Нелегальная продукция крайне низкого качества, поэтому опасна для здоровья и жизни потребителей.

Нефтепродукты. Тенезация во время войны все больше охватывает и рынок нефтепродуктов. Людям нужно ездить, перемещаться на транспорте, однако покупать бензин по 50 грн они не могут, поэтому все чаще едут заправляться в «бочки», которые зарабатывают на разбавлении бензина непонятной смесью. В прошлом году из-за действий оккупантов цены на бензин подскочили почти вдвое, и на него был существенный дефицит. Заправки в мае-июне АЗС вынуждены были выдавать в «одни руки» всего 5−10 литров горючего. Такие обстоятельства стали настоящим раем для подпольщиков.

По подсчетам экспертов, в Украине работают около 450 нелегальных АЗС и 25−30 мини-НПЗ. Теневой рынок составляет 17−23%. Ежегодные потери бюджета превышают 20 млрд грн.

Фото: freepik

Страдает и государство, и потребитель и окружающая среда. «Бочковое» горючее не соответствует всем нормам, двигатель быстро изнашивается, автомобиль выходит из строя, воздух сильно загрязняется, а здоровье людей подвергается серьезному риску.

Табачные изделия. Эта отрасль имеет наиболее угрожающую динамику тенезации. По данным последнего отчета «Kantar Украина», теневой рынок табачных изделий за последние два года вырос почти в четыре раза — до около 20%. То есть каждая пятая сигарета продается нелегально.

Сигареты у теневиков на 40−60% дешевле, ведь они не платят акцизов, доходы от продажи товара оседают не в казне, а в карманах сомнительных полууголовных дельцов. Поэтому казна только в 2022 году, по данным «Kantar Украина», недосчиталась 18,8 млрд грн, которые могли быть направлены на увеличение обороноспособности страны.

Инвестиции под вопросом

Угрожающая тенезация вызывает беспокойство со стороны производителей легальной продукции, представляющих международные компании. Падение доходов, быстрый рост акциза и слабая борьба с теневиками со стороны государства делают продукцию легальных производителей все менее неконкурентоспособной, что чревато оставлением украинского рынка.

Бьют тревогу и международные деловые структуры — Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), полагающих, что игнорирование государством теневого рынка может усложнить европейскую интеграцию Украины.

@frimufilms / Фото: freepik

«Тенденция вовсе неутешительная, особенно в разрезе кандидатства в ЕС, ведь в Европе по этому вопросу позиция четкая — проблему существования нелегального рынка нужно решать», — отметили в ЕБА.

Украина все еще остается одним из крупнейших поставщиков нелегальных сигарет на территории стран ЕС, что угрожает нашей европейской интеграции.

Кто контролирует теневой рынок?

Основной угрозой для легального производства сигарет являются предприятия, работающие под видом поставщиков для магазинов Duty Free. По данным «Kantar Украина», если в 2011 году доля продукции, маркированной для Duty Free и для экспорта, была на грани статистической погрешности, то в 2022 году (по состоянию на ноябрь) она достигла 11,7%.

«Фишка схемы состоит в том, что на продукцию Duty Free и экспортную продукцию по законодательству не наклеиваются украинские акцизные марки.

Для «серых» производителей это способ безнаказанно избегать налогообложения. Как правило, для прикрытия они имеют какие-то экспортные контракты и контракты с магазинами Duty Free. Следовательно, в случае проверки предъявляют контролирующему органу контракт, дающий им право производить такую продукцию.

«На самом же деле они могут производить в течение года в десятки раз больше соответствующей продукции, чем предусмотрено контрактом, и поставлять ее на „черный“ рынок. Как показывает практика, поймать такого недоброго производителя „за руку“ довольно сложно», — отмечает гендиректор ассоциации «Укртютюн» Наталья Фесюн.

По ее словам, «черные» (полностью нелегальные) производители также производят псевдо-Duty Free и псевдоэкспорт. Это дополнительный способ запутать следствие и усложнить процесс определения источника происхождения продукции.

Выпуск контрафакта также стремительно растет. Доля поддельной табачной продукции за год увеличилась с 5,6% до 6,6% рынка. Фальсификат продается на лотках, в Интернете, в табачных киосках и небольших магазинах.

Фото: depositphotos

Основной причиной столь стремительного роста «серого» и «черного» рынков является несовместимость цены легальных сигарет с покупательной способностью населения. Если пачка сигарет из-за новых акцизов стоит 80 грн, то на нелегальных раскладках ее можно купить за 40 грн. Обедневшие во время войны потребители все чаще выбирают вдвое дешевле продукт, хотя он и нелегален.

«Доля налогов в стоимости пачки сигарет составляет более 70%. Ставки акцизного налога планово увеличиваются раз в год. Их планируется повысить до минимального европейского уровня, однако зарплаты и пенсии у наших людей далеки от европейских», — отметила Фесюн.

По ее словам, до полномасштабной войны доходы населения возрастали значительно медленнее ставок акциза на табачные изделия. Но с началом войны многие потребители вынуждены просто выживать и не могут себе позволить слишком дорогие легальные сигареты, поэтому сознательно выбирают гораздо более дешевую нелегальную продукцию.

Определяем приоритеты

Потеря десятков миллиардов гривен налогов во время войны — это вопрос национальной безопасности, поэтому государство должно действовать оперативнее. Обычные одиночные рейды по нелегальным цехам и торговым точкам ни к чему не приводят. Поэтому требуется системный подход.

«Было бы правильно разработать Стратегию противодействия незаконной торговле табачными изделиями на пять лет, в которой системно, с разных сторон, подойти к решению проблемы, предусмотрев комплекс разносторонних нормативно-правовых, оперативных, коммуникационных мероприятий и т. п. Иначе у этой гидры на месте одной срубленной головы всегда будут вырастать две новые», — отметила глава «Укртютюн».