Под Киевом построят новый ТРЦ с концерт-холлом и гостиницами за $500 млн

На Одесской трассе появятся три комплекса - торговый, выставочный и концерт-холл

Компания Коэн Групп планирует в течение четырех лет построить торгово-выставочный комплекс возле Киева стоимостью около $500 млн.

Об этом объявил глава компании Наум Коэн на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, комплекс будет расположен в 13 км от Киева по Одесской автотрассе на участке в 105 га.

Проект включает оптовый рынок с парковкой на 10 тыс. машиномест, а также крупный выставочный центр с тремя гостиницами.

Начало реализации проекта - январь 2019 года.

Открыть оптовый рынок рассчитывают за два года, тогда как реализация выставочного центра займет еще два года.

"В наших планах также построить большой концерт-холл на 7 тыс. посадочных мест. То есть будет три комплекса - торговый, выставочный и концерт-холл", - констатировал Коэн.

По его словам, инвестором проекта может выступить руководитель компании-производителя вакцин Poonawalla Group Сайрус Пунавалла. "Я заинтересован в этом проекте, но должен лучше его изучить и после этого принять решение об инвестировании", - сказал, в свою очередь, Пунавалла.

Коэн Групп зарегистрирована в 2016 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, его собственником является Н.Коэн. Уставный капитал компании составляет 1 тыс. грн.

Коэн также является основателем NY Group (Дубай, ОАЭ), которая объединяет компании в 15 странах по направлениям реклама и маркетинг (Time To Nova, GEMGOW), ювелирный бизнес (Jeni Coin, Daniel MS DMCC, DMCC Diamond Club, Amber Palm), прокат вертолетов (Aero Private Jet), строительство (TES Engineering).