Под Харьковом открыли самый мощный в Украине асфальтобетонный завод

В Харьковской области ввели в эксплуатацию самый мощный в Украине асфальтобетонный завод.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Владельцем завода пгт. Дергачи является компания Автомагистраль-Юг. Инвестиции в предприятие составили более € 2,5 млн евро.

"Мы запускаем 14-й собственный асфальтобетонный завод в Украине и пятый завод итальянской фирмы Marini Fayat Group, которая является лидером по производству асфальтобетонных заводов в Европе", – отметил генеральный директор компании Николай Тимофеев.

По его словам, благодаря новому заводу компания сможет каждый час производить до 320 тонн асфальта, или более 3500 тонн в смену, что на сегодняшний день является рекордным показателем для аналогичных предприятий в Украине.

Завод уже стал производственной базой для выполнения работ на объекте текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Р-46 Харьков – Ахтырка в Харьковской области. Дорожно-строительный материал, произведенный на новом заводе, будет направлен также на устройство асфальтобетонного покрытия на трассах М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Т-2104 Харьков-Волчанск.

Автомагистраль-Юг – одна из ведущих компаний в автодорожной отрасли Украины. На сегодняшний день компании принадлежит 11 производственных баз, более 700 единиц дорожно-строительной техники. По итогам 2017 компанией был проведен ремонт более 500 км автомобильных дорог Украины.