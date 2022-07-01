Беспрецедентное решение. Почты России и Беларуси выгнали из европейской ассоциации PostEurop 1 июля, 22:26 Изображение в Twitter-канале PostEurop в поддержку Украины (Фото:PostEurop / Twitter)

Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop из-за войны в Украине приостановила членские права Почты России и Белпочты.

«Учитывая войну в Украине, а также в результате запроса большого числа членов PostEurop, совет директоров решил в соответствии с соответствующими внутренними правилами немедленно приостановить права членства Почты России и Белпочты в PostEurop», — сказано в заявлении ассоциации.

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Данное решение может быть пересмотрено на следующем заседании совета директоров PostEurop 5 октября 2022 года.

В Укрпоште в свою очередь заявили, что это — беспрецедентное решение за всю историю существования организации, являющейся региональным союзом в рамках Всемирного почтового союза, и поприветствовали его.

«Это мощная политическая победа и сильный сигнал почтам всего мира о пересмотре сотрудничества с Россией и Беларусью. На время исключения почты этих стран будут отстранены от профессионального сообщества. Такое исключение произошло впервые за историю Ассоциации. Это самая высокая поддержка, которую мир может предоставить Украине в почтовой отрасли», — заявил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

В Укрпоште объяснили, что временная приостановка членства РФ и Беларуси в PostEurop кроме репутационных потерь означает, что эти почты теряют возможность участвовать в обсуждении и создании новых таможенных систем, внедрении новых логистических технологий, реализации совместных с почтами других стран проектов по ускоренной доставке.



При этом каждая страна — член Всемирного почтового союза оставляет за собой право решать в индивидуальном порядке, как работать с почтами России и Беларуси.

Ранее в поддержку Украины и Укрпошты почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в апреле 2022 года подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Беларусь. К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в Россию и Беларусь.

PostEurop представляет 55 почтовых операторов из 53 стран и территорий Европы, обрабатывающих 60 млрд отправлений ежегодно. Ассоциация является региональным союзом в рамках Всемирного почтового союза, последовательно с начала войны осуждающего действия России.

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