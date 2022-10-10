Коллапс во Львове. 90% города без электроснабжения 10 октября, 16:37 90% Львова находится без электроснабжения в результате утренних обстрелов критической инфраструктуры (Фото:ПравдаТУТ)

Около 90% Львова находится без электроснабжения. В городе работает штаб ликвидации последствий.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, трамваи и троллейбусы не курсируют. Увеличено количество автобусов на маршрутах.



Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы.

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В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

Также во Львове есть трудности с сотовой связью. Городские власти находятся на контакте с мобильными операторами.

Ранее сообщалось, что массовые ракетные удары РФ повредили энергообъекты ДТЭК. В компании предупредили, что в Укрэнерго распорядились отключить электричество в Киеве и области примерно на два часа.

Утром 10 октября террористическая армия РФ массированно ударила ракетами по разным регионам Украины.