«Почти половина не имеет финансирования». Зеленский рассказал, что происходит с оборонным производством в Украине

Оборонный производственный потенциал Украины, включающий почти 1000 видов продукции, превысил $35 млрд. Однако 40% не имеет должного финансирования.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Форума оборонных индустрий на саммите НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.

«Наш оборонный производственный потенциал превысил 35 миллиардов долларов США. Он включает почти 1000 видов продукции, от артиллерии и традиционных бронированных транспортных средств до современных беспилотников, кстати, всех типов, и ракет. Но около 40 процентов этого потенциала не имеет должного финансирования», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина может производить более 8 миллионов беспилотников различных типов ежегодно, однако финансирование позволяет производить гораздо меньше.

«В то же время Россия использует для обороны не только свои нефтяные доходы, но и ресурсы таких режимов, как Северная Корея и Иран, а также коррупционные связи России в других странах. Поэтому наша единая солидарность является лучшим ответом на военную сеть России», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина открыта к различным формам сотрудничества в оборонном секторе, включая обмен опытом и достижениями с теми, кто помогает больше всего.

Президент призвал участников форума увеличить инвестиции в Украину и в совместное производство оружия. «Все оружие, которое мы производим, станет частью новой, более мощной европейской системы обороны и безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2025 года WSJ писало, что после того, как американские беспилотники «разочаровали» на поле боя, оборонные стартапы объединили усилия с украинскими производителями, чтобы создать лучшие, проверенные войной летательные аппараты для военных США.

15 марта Зеленский заявил, что украинская ракета Длинный Нептун прошла испытания и успешное боевое применение. Позже Зеленский объявил, что украинский дрон, способный совершать полеты на 3 тысячи километров, также прошел испытания.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях украинского дрона, способного совершать полеты на 3000 километров.

28 марта президент Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что Украина работает над увеличением производства дронов и максимальным ускорением ракетной программы.

29 марта экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, а ныне советник президента Зеленского Александр Камышин заявил, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год.

По его словам, сейчас в Украине есть более 150 производителей, которые могут производить до 100 тысяч дронов в месяц.

1 апреля пресс-служба платформы Brave1 сообщает, что ее разработчики провели масштабное испытание оптоволоконных FPV-дронов, способных летать на расстоянии более 20 км.

7 апреля 2025 года Зеленский рассказал об увеличении производства украинских дронов.

24 июня 2025 года стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер достигли знакового соглашения, которое предусматривает обмен технологическими данными с украинского фронта с британскими производителями оборонной продукции.