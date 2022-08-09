Национальный перевозчик ОАЭ. Почему одна из компаний Wizz Air возобновляет полеты в Москву 9 августа, 13:55 Эксклюзив НВ Самолет авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi (Фото:Wizz Air Abu Dhabi)

Самолеты Wizz Air в октябре возобновят полеты в Москву. Почему это стало возможным и что говорят в венгерской авиакомпании?

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi с октября 2022 года планирует возобновить рейсы в Москву. В системе бронирования авиакомпании уже есть возможность купить билет по соответствующему направлению.

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В пресс-службе Wizz Air на запрос НВ Бизнес ответили, что это действительно так. «Wizz Air Abu Dhabi является национальным перевозчиком ОАЭ, который работает в соответствии с национальными правилами и политикой ОАЭ», — пояснили в венгерской авиакомпании.

Wizz Air Abu Dhabi — это бюджетный авиаперевозчик, созданный в декабре 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ). Его учредителями является государственная компания из Абу-Даби ADQ с долей 51%. Wizz Air Holdings имеет долю 49% в совместном предприятии. Именно эта авиакомпания выполняла часть рейсов венгерской авиагруппы в украинские аэропорты Борисполь и Одесса.



В Wizz Air объясняют, что авиакомпания из Абу-Даби возобновляет свою работу в Москве, чтобы удовлетворить спрос на поездки для пассажиров, желающих летать в Россию и из России в соответствии с соглашением о воздушных перевозках между двумя странами. «Все национальные авиакомпании ОАЭ сейчас совершают прямые рейсы между этими странами», — говорят в Wizz Air.

Вчера стало известно, что Wizz Air Abu Dhabi возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября 2022 года.

С 27 февраля компания остановила полеты в РФ.



Однако в конце марта в системе бронирования Wizz Air уже появлялась возможность бронировать билеты из России по нескольким направлениям. После огласки этой информации, представители венгерского лоукостера заявили, что не будут выполнять полеты по российским направлениям до конца октября.



«В настоящее время Wizz Air Hungary и Wizz Air UK не выполняют рейсы в/из Россию», — сейчас отмечают в Wizz Air, отвечая НВ Бизнес.

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