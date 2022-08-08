Санкции Запада оказались фантомом. РФ удвоила доходы от продажи нефти, угля и газа — статья Устенко в Financial Times 8 августа, 20:47 Нынешний режим санкций против российской нефти не работает — Олег Устенко (Фото:energyintel.com)

Западные санкции против российского ископаемого топлива — фантом. Доходы бюджета РФ от экспорта углеводородов удвоились за первые 100 дней полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в статье для Financial Times.

«Режим энергетических санкций Запада не работает. По очень простой причине — его не существует», — констатирует Устенко. Он пишет, что РФ по-прежнему может продавать нефть, газ и уголь напрямую в любую страну, кроме США, которые изначально были незначительным покупателем.

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«Меры, принятые Западом до сих пор, покрывают менее 5% довоенного экспорта сырой нефти из России. Экспорт морской нефти, хотя и снизился с середины июня, остается выше, чем в начале вторжения. В значительной степени это связано с тем, что импорт российской нефти в ЕС и Великобританию был законным и останется таковым как минимум до декабря», — говорится в статье.

По словам Устенко, в рамках глобальной «сделки по отмыванию» российскую нефть доставляют на зарубежные нефтеперерабатывающие заводы, а затем импортируют в западные страны как бензин. После переработки нефтепродукты могут легально попадать в любые страны без нарушения санкций, даже если есть прямой запрет на импорт нефти.

«Едва ли это эмбарго, на которые американцы и британцы могли рассчитывать, когда Джо Байден и Борис Джонсон объявили о карательных мерах в марте. Неспособность ввести настоящее эмбарго на российскую нефть и газ увеличивает доходы Путина и финансирует военные преступления на Украине», — пишет Устенко.

По его словам, Украина никогда не забудет ту поддержку, которую оказали нам наши партнеры.

«Но что касается ископаемого топлива, перед Западом стоит очевидный выбор. Любой, кто серьезно относится к своей поддержке Украины, должен прекратить финансировать путинский режим. Business as usual служит только продлению войны, которая подкосила всю мировую экономику. Наиболее эффективное решение должно включать в себя полное и немедленное эмбарго на российские ископаемые виды топлива в Европе и быстрое введение в действие предложений G7 по глобальному ценовому пределу на российскую нефть», — резюмировал Устенко.

Ранее сообщалось, что ЕС рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет доли российской нефти.

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