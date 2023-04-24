Сменили не только вывеску. На каких условиях крупная сеть платежных терминалов превратилась из iBox в City24 24 апреля, 10:42 NV Премиум Платежные терминалы iBox, которые стали City24 (Фото:NV Бізнес)

Сеть платежных терминалов iBox превратилась в City24. NV Бізнес узнал на каких условиях это произошло.

Одна из крупнейших в Украине сетей платежных терминалов с 13 марта 2022 года изменила название и платежную систему. NV Бізнес узнал на каких условиях это произошло.

«Между ООО Свифт Гарант и пулом владельцев платежных терминалов, ранее объединенных под брендом iBox, была достигнута договоренность о долгосрочной аренде терминалов и включении их в сеть City24», — ответили на запрос NV Бізнес в пресс-службе Свифт Гарант, которая выполняет функции участника внутригосударственной платежной системы City24.

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