После ракетных обстрелов страны. Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил производство из-за обесточивания 24 ноября, 17:27 АМКР остановил производство (Фото:Пресс-служба АМКР)

АрселорМиттал Кривой Рог остановил производство после ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за массированного ракетного обстрела объектов критической инфраструктуры Украины, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР, Кривой Рог) критически ограничил потребление электроэнергии и приостановил большинство производственных процессов.

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«Имеющихся объемов электроэнергии недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности», — сообщили в пресс-службе компании.



АМКР временно прекратил выплавку стали и производство проката. В работе остаются только коксовые батареи №№ 5, 6. Еще две коксовые батареи (№№ 3, 4) и доменная печь № 6 находятся в режиме горячей консервации. Оба карьера предприятия и фабрики ГОКа обесточены.

«106 шахтеров, которые из-за обесточивания шахты оставались под землей, успешно выведены на поверхность», — уточнили на предприятии.



В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом четыре человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего 23 ноября РФ нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.