«Ни одна технология не останется в РФ». Топ-менеджеры Danfoss об уходе из России, глобальном контроле продаж и наступающей зиме — интервью

4 августа, 07:44
Эксклюзив НВ
Адам Еджейчак, региональный президент региона Восточная Европа (Фото:Danfoss)

Адам Еджейчак, региональный президент региона Восточная Европа (Фото:Danfoss)

Автор: Артем Ильин

Компания Danfoss объявила о полном выходе из России и Белоруссии и продажу своего бизнеса локальному менеджменту. НВ узнал, что скрывает этот формат соглашения, как контролировать поставки в РФ из других стран и как возобновляется работа в Украине.

Компания Danfoss из Дании является одним из мировых технологических лидеров в сфере энергоэффективности и энергосбережения. В середине июля они объявили о полном выходе с рынков России и Белоруссии. Причем владельцы компании выбрали формат management buyout (MBO). То есть, все российские и белорусские активы будут выкуплены локальным менеджментом. Такую схему все чаще выбирают международные бизнес-группы, которые из-за санкций вынуждены покинуть российский и белорусский рынки. НВ Бизнес пообщался с Адамом Еджейчаком, региональным президентом региона Восточная Европа, чтобы узнать не стоит ли за таким решением желание скрыть бизнес в России, почему деятельностью Danfoss не заинтересовались локальные инвесторы и как готовиться к суровой зиме украинцам и жителям Европы. На вопросы об украинском рынке отвечал Андрей Берестян, генеральный директор Danfoss Украина.

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— Почему вы выбрали вариант продажи российского и белорусского бизнеса локальному менеджменту?

Адам Еджейчак (А.Е.): — Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы очень быстро приняли решение уходить с рынков России и Беларуси. Буквально 1 марта. Это не по экономическим или каким-то производственным причинам. Мы приняли решение полностью уйти с этих рынков в связи с агрессией России против Украины. Danfoss не может присутствовать в Северной Корее. Это почти так же.

Также хотелось бы отметить, что у нас в РФ были заказы, размещенные до 24 февраля, касающиеся международных контрактов. Если бы мы их досрочно разорвали и не поставили продукцию, получили бы большие штрафы. Поэтому часть заказов мы решили выполнить и доставить потребителям.

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Теги:   Польша Энергетика Дания Энергоэффективность Санкции против России

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