«Плохие новости». У АрселорМиттал Кривой Рог больше нет возможности платить зарплату в полном объеме

6 июля, 12:30
АрселорМиттал Кривой Рог сообщил об уменьшении выплат персонала (Фото:Пресс-служба АМКР)

АрселорМиттал Кривой Рог сообщил об уменьшении выплат персонала (Фото:Пресс-служба АМКР)

Автор: Артем Ильин

В АрселорМиттал Кривой Рог сообщили о сокращении выплат большей части работников.

Уже с июля в АрселорМиттал Кривой Рог переводят большинство работников на 2/3 нагрузки (вероятнее всего, имеется ввиду состояние вынужденного простоя - НВ Бизнес). "К сожалению, сегодня вынуждены поделиться с вами плохими новостями. Война продолжается, и чем дольше продолжается российское вторжение, тем труднее выживать украинским предприятиям. Настала пора тяжелых решений и для АрселорМиттал Кривой Рог", - сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на письмо Мауро Лонгобардо, генерального директора АМКР, к работникам предприятия.

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В АМКР напомнили, что из-за блокирования агрессором черноморских портов у предприятия возникли трудности с экспортом продукции. Компания была вынуждена полностью перестроить логистику, чтобы экспортировать как железорудный концентрат, так и чугун. При этом затраты на доставку сырья к предприятию, а продукции к заказчикам выросли в 5 раз.

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Но Укрзализныця и железнодорожные компании Европы не справляются с огромным объемом железнодорожных грузоперевозок из Украины: не хватает мощностей. "Объемы нашего экспорта вынужденно уменьшаются, продукция остается на складах в Украине", – пишет Лонгобардо.

А после решения правительства о повышении железнодорожных тарифов на 70% расходы на перевозку стали непосильными для АМКР. "Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям", - сообщил руководитель компании.

У администрации нет больше возможности платить зарплаты в полном объеме, поэтому компания вынуждена пересмотреть график работы для работников – как производственников, так и административного персонала. "Уже с июля подавляющая часть коллектива, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, будет работать на 2/3 нагрузки", - написал Мауро Лонгобардо.

Напомним, что ранее Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского сообщила об остановке части предприятий.

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Теги:   Укрзализныця Экспорт Кривой Рог Металлургия Железная руда Арселор Миттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо

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