Почему бизнес массово переходит на турбо-доставку iPOST.ua ?

15 ноября 2018 основатели ПЕРВОЙ КУРЬЕРСКОЙ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ iPOST.ua
Максим Плющев и Сергей Жмудь провели конференцию среди интернет-магазинов.
Конференция проходила в рамках Украинского логистического сообщества ULC
Тема доклада:
Доставка по городу за 30 минут или в удобное для клиента время.
Возможности и секреты.
Максим поделился секретами быстрой и точной доставки, в том числе:
- как избегать простоя курьеров и как справляться с пиковыми нагрузками.
- что уже сделано в работе с интернет-магазинами;
- как лучше настроить интеграцию;
- создать разделенные на отправителя и получателя платежи;
- нюансы при возвратах;
- отслеживании перемещения курьеров.
Встреча в семье ULC прошла как всегда очень душевно.
Неожиданно порадовал iPOSTмен в красном плаще, который въехал на роликах и через несколько минут после создания онлайн заказа - вручил доставку.
Участники встречи задавали актуальные и интересные вопросы.
На презентации была продемонстрирована работа Айпостмена: https://www.youtube.com/watch?v=BmS39z1_Ses
На конференции были представлены возможности платформы:
- Доставка по городу – от 30 минут или в любое удобное время
- Удобный вызов курьера через сайт, мобильное приложение или по телефону
- Интеграция с интернет-магазинами по API
- Мгновенный наложенный платеж
- Мгновенная обратная доставка
- Выкуп товара курьером
- Разделение стоимости доставки между отправителем и получателем
- Полная материальная ответственность
- Последовательная доставка (по фиксированной цене за каждый пункт)
- Контроль статуса выполнения заказа и отслеживание курьера на карте
- История доставок и платежей
- Работа сервиса: 24/7
Вызывать курьеров могут не только интернет-магазины и другие организации, но и частные лица.
Тест-драйв Айпостмена можно сделать:
- на сайте iPOST.ua
- через мобильное приложение iPOST iOS, Android
- по телефонам:
+38 (067) 580 20 30 (Kyivstar)
+38 (073) 580 20 30 (Lifecell, Viber)
+38 (066) 580 20 30 (Vodafone/МТС)
+38 (044) 580 20 30 (г.Киев)
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