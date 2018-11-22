Почему бизнес массово переходит на турбо-доставку iPOST.ua ?

15 ноября 2018 основатели ПЕРВОЙ КУРЬЕРСКОЙ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ iPOST.ua

Максим Плющев и Сергей Жмудь провели конференцию среди интернет-магазинов.

Конференция проходила в рамках Украинского логистического сообщества ULC

Тема доклада:

Доставка по городу за 30 минут или в удобное для клиента время.

Возможности и секреты.

Максим поделился секретами быстрой и точной доставки, в том числе:

- как избегать простоя курьеров и как справляться с пиковыми нагрузками.

- что уже сделано в работе с интернет-магазинами;

- как лучше настроить интеграцию;

- создать разделенные на отправителя и получателя платежи;

- нюансы при возвратах;

- отслеживании перемещения курьеров.



Встреча в семье ULC прошла как всегда очень душевно.

Неожиданно порадовал iPOSTмен в красном плаще, который въехал на роликах и через несколько минут после создания онлайн заказа - вручил доставку.

Участники встречи задавали актуальные и интересные вопросы.

На презентации была продемонстрирована работа Айпостмена: https://www.youtube.com/watch?v=BmS39z1_Ses

На конференции были представлены возможности платформы:

Доставка по городу – от 30 минут или в любое удобное время

Удобный вызов курьера через сайт, мобильное приложение или по телефону

Интеграция с интернет-магазинами по API

Мгновенный наложенный платеж

Мгновенная обратная доставка

Выкуп товара курьером

Разделение стоимости доставки между отправителем и получателем

Полная материальная ответственность

Последовательная доставка (по фиксированной цене за каждый пункт)

Контроль статуса выполнения заказа и отслеживание курьера на карте

История доставок и платежей

Работа сервиса: 24/7

Вызывать курьеров могут не только интернет-магазины и другие организации, но и частные лица.

Тест-драйв Айпостмена можно сделать:

- на сайте iPOST.ua

- через мобильное приложение iPOST iOS, Android

- по телефонам:

+38 (067) 580 20 30 (Kyivstar)

+38 (073) 580 20 30 (Lifecell, Viber)

+38 (066) 580 20 30 (Vodafone/МТС)

+38 (044) 580 20 30 (г.Киев)