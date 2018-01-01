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Победа САП. Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа вернут государству

Сегодня, 17:31
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Запорожский титано-магниевый комбинат - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана

Фото: ztmc.zp.ua

12 декабря 2018 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Хозяйственного суда Запорожской области о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, которое контролировал олигарх Дмитрий Фирташ. В соответствии с решениями обоих судов, целостный имущественный комплекс комбината должен быть возвращен в собственность государства.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, руководитель которой Назар Холодницкий подал соответствующий иск.

Ответчиками по данному делу были кипрская компания Толексис Трейдинг Лимитед и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат.

В сообщении САП отмечается, что после его принятия решение апелляционного суда вступает в законную силу. В настоящее время САП ожидает оглашения полного текста принятой Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении апелляционных жалоб. После этого появится возможность начать процедуру реального возвращения комбината государству.

С исковым заявлением о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат САП обратилась в Хозяйственный суд Киева в 2016 году. Указанное ООО было создано после того, как в 2013 году в конкурсе, объявленном Фондом государственного имущества Украины победила кипрская оффшорная компания Толексис Трейдинг Лимитед, которая входит в группу компаний DF Group Дмитрия Фирташа. Конкурс был проведен с целью привлечения инвестиций для внедрения современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства.

В уставный капитал созданного после конкурса ООО Запорожский титано-магниевый комбинат Фонд госимущества передал целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении государства.

Толексис Трейдинг Лимитед сделала взнос в размере $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение - для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 - I квартал 2015 годов.

Хотя 51% ООО Запорожский титано-магниевый комбинат принадлежал государству, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Этот менеджмент большую часть привлеченных инвестиций растратил на погашение ранее созданных задолженностей госпредприятия Запорожский титано-магниевый комбинат за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Затем эти средства вывели из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. На модернизацию же производства комбината было потрачено лишь 20 млн грн.

Основанием для расторжения договора о создании ООО Запорожский титано-магниевый комбинат стало сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств.

В то же время, 14 ноября 2016 года в суд было направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, совершившего растрату указанных инвестиций на сумму 492 млн грн. Рассмотрение этого уголовного дела продолжается.

Напомним, директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак был задержан 23 сентября 2016 года. 27 сентября его отпустили под залог в 5 млн грн.

Запорожский титано-магниевый комбинат - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие сейчас может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Теги:   САП ЗТМК Дмитрий Фирташ

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