По три в день. ЗАЗ за год произвел чуть больше тысячи автомобилей

ЗАЗ за год произвел 1 151 автомобилей

В 2017 году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) увеличил производство легковых автомобилей в 2,9 раза, - до 1 151 авто в сравнении с 2016 годом.

Об этом свидетельствует статистика профильной ассоциации Укравтопром.

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Отметим, что в 2016 году ЗАЗ произвел 403 легковых автомобилей.

Также в 2017 году автозавод увеличил производство грузовых автомобилей - в 4 раза со 118 до 479 единиц и автобусов с 5 до 44 единиц.

Напомним, что в конце прошлого года ЗАЗ заявил об остановке производства автомобилей Lanos.