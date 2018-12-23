По графику. В Nord Stream 2 сообщили о прогрессе строительства газопровода Сегодня, 17:53 648 Цей матеріал також доступний українською Nord Stream 2 Судно Pioneering Spirit

Компания Nord Stream 2 в настоящее время уже проложила около 370 км газопровода, длина которого должна составить около 1,2 тыс. км.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Также сообщается, что в исключительной экономической зоне Финляндии к флотилии судов для укладки газопровода Северный поток-2 присоединилось трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit.

Отмечается, что Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября 2018 года. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоне Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

Как сообщили в компании, реализация проекта Северный поток-2 идет по графику. Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран.

Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и РФ. Также ведутся строительные работы на береговых участках в РФ и Германии.

Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.

Гройсман назвал Северный поток 2 "скрытой формой войны"

Ранее сообщалось, что в Сенате США представят проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать российской агрессии на море и строительству газопровода Северный поток-2.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.