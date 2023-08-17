Швидкий запуск кредитних продуктів. Українське рішення, що економить місяці на розробку та запуск інновацій в кредитуванні 17 августа, 12:00 Партнерский проект depositphotos

Сьогодні отримати кредит у банку можна за лічені хвилини навіть без відвідування фізичного відділення — просто оформивши заявку на сайті. Для клієнта все виглядає просто, а ось з боку банків чи інших фінустанов запуск споживчих кредитних продуктів вимагає багато ресурсів: підготовка може тривати місяцями, коштує грошей та потребує допомоги ІТ-спеціалістів.

Український стартап Neofin вирішив змінити цей підхід та створив платформу для автоматизації кредитних операцій, яка дозволяє запускати будь-які інноваційні кредитні програми за лічені дні замість декількох місяців. В основі рішення — no-code технологія, що дозволяє нетехнічним спеціалістам самостійно запускати кредитні продукти без залучення програмістів.

Видео дня

Окрім України, Neofin уже працює у країнах Близького Сходу, Північної Африки, Північної Америки та є самодостатнім бізнесом. Нещодавно стартап став одним із п’яти учасників акселераційної програми Start Path Ukraine від Mastercard, що була створена спеціально для підтримки українських фінтех-компаній.

Що таке Neofin та як він з’явився

Команда розробників тривалий час працювала у банках та фінустановах, тому добре знала, як формуються кредитні програми зсередини. Тоді більшість фінустанов використовували далекі від досконалості та складні у користуванні програми.

«По суті, все виникло з проблеми, з якою наша команда стикалася безпосередньо, працюючи на стороні тих компаній, які зараз є нашими клієнтами. Спочатку це був просто задум кількох друзів-ентузіастів, які збиралися ночами й щось кодували, а потім виявилося, що наш продукт цікавий багатьом банкам», — пояснює керівна партнерка Neofin Світланка Сергійчук.





Так, у 2020 році, з’явився стартап з амбіціями стати першим українським продуктом у сфері кредитування, який буде акредитований у різних країнах світу.

Neofin — це комплексне рішення для запуску споживчого кредитування. Фактично, це хмарна платформа, де банк або фінансова інституція отримують доступ до набору модулів, що покривають усі етапи життєвого циклу кредитного продукту — від отримання заявки та прийняття рішення до обслуговування кредитів і фінальних виплат.

Основними користувачами Neofin є фінтехи і банки. Але крім банків, таке рішення може бути цікаве кредитним спілкам, агрегаторам, які пов’язують заявників на отримання кредиту з найвигіднішими кредитними пропозиціями, а також бізнесу, який хоче відкрити свій фінансовий напрям.

«Якщо бізнес, який продає, наприклад, споживчу електроніку, хоче кредитувати своїх клієнтів, то Neofin може бути рішенням, яке допоможе їм швидко запустити таку можливість», — додає керівна партнерка Neofin.

Чим унікальний Neofin

До появи Neofin на ринку були технічні рішення для створення кредитних продуктів, але вони були доволі складними та дорогими, а процес займав багато часу.

«Для того, щоб запустити в роботу повноцінний, адаптований під певну категорію користувачів новий вид кредиту з традиційним банківським софтом потрібно від дев’яти місяців. При цьому це доволі складний і дорогий процес. Філософія Neofin у тому, що це максимально простий, інтуїтивний та динамічний до оновлень софт: він регулярно оновлюється відповідно до змін і трендів в регуляторній і технічній сферах, тож продукт залишається завжди актуальним.

Працівник банку, не маючи навичок в ІТ, може за два дні створити у системі кредитний продукт, імплементувавши ту ризикову політику, яка підходить під вимоги фінустанови", — пояснює Світланка Сергійчук.

Рішення дозволяє налаштувати кредитний продукт за соціальною групою, віком, соціальною поведінкою, девайсами, якими користуються клієнти. Загалом у системі понад 90 тисяч різних атрибутів. Подібні речі в банківських програмах зазвичай вимагають залучення програмістів для написання кодів, що займає тривалий час.

У Neofin, який заснований на технології no-code, процеси налаштовуються за декілька кліків.

«Я не зустрічала ще жодного банку, який би казав, що в нас занадто багато розробників і ми не знаємо, чим їх зайняти. Зазвичай це величезний дефіцит. Тому ми зробили так, щоб все, що пов’язано з кредитними операціями, міг зробити нетехнічний спеціаліст», — каже керівна партнерка Neofin.

Світланка Сергійчук (зліва) та Олександр Кшуташвілі (справа), засновники Neofin / Фото: Neofin

Війна та вихід на зовнішні ринки

Стартап доволі успішно розвивався на українському ринку до війни та був прибутковим від початку створення. Та повномасштабна війна внесла свої корективи. Після 24 лютого 2022 року Neofin втратив практично всіх клієнтів в Україні, але натомість вийшов на міжнародні ринки та почав розвиватися на зовсім іншому рівні.

«В кінці лютого 2022 року ми зрозуміли, що те, що було прибутковим до війни, стало зовсім неприбутковим зараз. Більшість українських клієнтів тимчасово відмовилися від підписки через згортання їхніх кредитних бізнесів. У нас не було розуміння, наскільки довго триватиме пауза з українськими клієнтами через повномасштабне вторгнення. Війна вплинула на роботу команди доволі радикально, як дуже інтенсивний прискорювач усього, що ми планували зробити раніше», — зазначає Світланка Сергійчук.

Команда вирішила виходити на закордонні ринки. Для цього необхідно було адаптувати продукт, отримати всі необхідні для роботи міжнародні сертифікації.

Зазвичай всі ці процеси займають близько року, однак команда була настільки мотивована, що все вдалося зробити за пів року.

Першими закордонними ринками стали країни Близького Сходу. Там Neofin знайшов партнерів завдяки рекомендаціям із технічної спільноти. Наступним почали вивчати та освоювати ринок США.

«Нашим входом на ринок США стала участь в програмі для фінтехів Equifax Accelerate. Ми на той момент не мали жодного американського клієнта, але мали дуже велику мотивацію, тому змогли потрапити в топ-10 із кількох сотень американських фінтехів», — каже Світланка Сергійчук.

Вона додає, що у США найбільш диверсифікований кредитний ринок. Якщо у європейських країнах основу ринку зазвичай формують 7−10 банківських установ, то у США лише невеликих і середніх банків приблизно 4,5 тисячі. Через це кількість потенційних користувачів продукту значно вища, ніж у будь-якій іншій країні.

Продукт, розроблений Neofin, доволі універсальний та може бути реалізований на різних ринках. Однак кожна країна має чимало локальних нюансів, які критично важливо враховувати для роботи. Мова, наприклад, про особливості доступу до банківських даних, правила комплаєнсу, що пов’язані з особливостями певної культури, як-от, шаріатом у державах Близького Сходу тощо.

Від часу свого заснування стартап практично завжди фінансував себе самостійно — на роботу та розвиток компанії вистачало коштів із отриманого прибутку. Єдиним випадком залучення зовнішнього фінансування були 150 тисяч доларів ангельських інвестицій, які команда витратила на адаптацію свого продукту для виходу на міжнародний ринок.





Цього року Neofin став одним із п’яти учасників програми Start Path Ukraine, яка розроблена компанією Mastercard спеціально для підтримки українських фінтехів. У рамках програми стартапи отримують доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з експертами, а також гранти у розмірі 10 тис. доларів.

За словами керівниці Neofin, найбільша цінність цієї програми — у середовищі, нетворкінгу та розширенні партнерств.

«Start Path — це програма, що значно прискорює формування стосунків з великою фінтеховою структурою, яка має дуже багато підрозділів. Якщо якийсь стартап просто з нуля захоче побудувати стосунки з Mastercard, це може зайняти роки. Протягом шестимісячної програми Start Path Ukraine кожен стартап має свого ментора, який, по суті, є адвокатом потреб цього стартапу всередині Mastercard», — додає Світланка Сергійчук.

Зараз у команді Neofin працює 14 людей, які обслуговують більше 30 фінансових інституцій по всьому світу. Третина клієнтів — українські компанії. Щодня через Neofin проходить 10 тисяч різного типу кредитів.

Вартість користування платформою визначається індивідуально для кожного бізнесу і залежить від набору інструментів та потрібних функцій. Базова версія обійдеться у 1,5 тис. доларів, розширена — більше 10 тис. доларів на місяць. Neofin також пропонує спеціальні умови користування для стартапів.

Світланка Сергійчук зазначає, що на додачу до розвитку в Україні у подальших планах Neofin — розширення роботи на американському ринку, де є найбільший потенціал, а також вихід на нові ринки.