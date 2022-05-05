К 9 мая война не закончится. Росавиация продлила запрет на полеты вдоль границы с Украиной 5 мая, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Воздушное пространство над югом и западом РФ будет закрыто для гражданской авиации минимум до 13 мая (Фото:Аэрофлот)

Российские авиационные власти в 11-й раз подряд продлила запрет на полеты в аэропорты центральной и южной частях РФ — теперь до 13 мая.

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Ранее предполагалось, что действие режима закрытого неба для гражданской авиации истечет 7 мая.

Как говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ, полеты ограничены в аэропорты 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В качестве альтернативы рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые ограничения на полеты над частью российских регионов были введены 24 февраля — одновременно с началом вторжения в Украину.

Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запреты на полеты регулярно продлевали 11 раз. В последний из них полеты были запрещены до 7 мая.

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