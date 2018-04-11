План в иранском стиле. РусАл нашел способ обойти санкции США - СМИ

Компания попросила клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов

Российский алюминиевый гигант РусАл запустил экстренный план и попросил клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов. Таким образом, пытаясь обойти санкции США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

“В Европе есть ряд банков, которые могут обеспечивать платежи в евро. Некоторые клиенты РусАла уже начали переход на евро, но на это нужно время”, – сказал источник.

Однако, он отказался назвать банки, которые будут заниматься обработкой транзакций.

“РусАл запустил защитный план в иранском стиле”, – сказал топ-менеджер компании-акционера РусАла. При этом, РусАл отказался от комментария.

Отмечается, что компания воспользовалась примером Ирана, который несколько лет назад в условиях санкций начал расплачиваться за товары золотом, нефтью и японскими иенами.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.

Кроме того, сегодня, 1 апреля, цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла.

Также сегодня, счета швейцарского концерна Sulzer в американских банках заморозили из-за санкций США.