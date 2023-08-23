Варшава, Хелм, Перемышль. В польской железной дороге объяснили что мешает увеличить количество поездов из Украины 23 августа, 18:30 NV Премиум Спальные вагоны габарита RIC, на железнодорожном вокзале в Варшаве (Фото:kolejowyportal)

Польский оператор железнодорожных перевозок PKP Intercity S.A. объяснил почему не удается увеличить количество поездов на Варшаву и Перемышль. И вместе с Укрзализныцей предложил альтернативный маршрут между столицами Украины и Польши.

В компании PKP Intercity S.A., которая является оператором пассажирских перевозок на польской железной дороге, признали сложности с резким увеличением частоты рейсов между Киевом и Варшавой. «Сообщение с Украиной на линии Варшава-Киев осуществляется подвижным составом, адаптированным к европейским стандартам. Однако в Украине ограниченное количество вагонов такого типа», — ответил на запрос NV Бізнес Цезарий Новак, пресс-офицер PKP Intercity S.A.

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По его словам, это привело к тому, что украинская сторона решила испытать на маршруте пассажирские вагоны украинского габарита. Тестовый поезд проехал из Киева в Варшаву еще в мае, но до сих пор не стал регулярным. NV Бізнес объясняет причины задержки и рассказывает об альтернативных возможностях.