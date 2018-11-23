Пятый Форум Дирижеры Изменений для лидеров бизнеса, государства и общества

V Форум ДИРИЖЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ собрал более 600 лидеров бизнеса и общественного мнения 13 ноября 2018 года. Соорганизаторами Форума выступили компании Nobles Fortune и Deloitte.
Программа Форума состояла из пяти открытых дискуссий на актуальные темы, двух мастер-классов софт навыков и краш-курса из Стэнфорда.
Около 40 спикеров Форума поделились инсайтами и опытом определения основных стратегий для путей развития современной Украины, а также главными рисками в процессе трансформаций бизнеса.
“Этот Форум отличается от других экономических и межнародных бизнес мероприятий тем, что мы вместе с Модераторами Форума собираем наилучшие в Украине примеры того, как провести трансформационные изменения в организациях и получить результат вследствие выбранных стратегий. Модераторы и спикеры передают бесценный опыт как пройти через кризис и достигнуть результата в команде именно в наших реалиях.” – подчеркнула партнер компании Nobles Fortune Елена Бондарь. “Форум мы проводим уже пятый год подряд, и именно в этом году сделали фокус на результативности”, – сообщила она.
Открыли Форум Айварас Абромавичус, экс-министр экономики Украины, и Андрей Коболев, глава правления НАК «Нефтегаз Украины», в разговоре один на один об уроках трансформаций в бизнесе и в жизни.
Компании имеют шанс выжить только тогда, когда в открытую готовы разговаривать о своих проблемах и искать лучшие способы их решений
Андрей Булах, Управляющий партнер Deloitte Ukraine, открыл первую дискуссию и далее модерировал резонансную панель на тему “Государство и бизнес: достигая результата вместе”. Он пригласил выступить Юрия Косюка, главу правления МХП, Елену Кошарну, сооснователя и главного исполнительного директора Horizon Capital, и Андрея Пышного, главу правления Ощадбанка. «В этом году дискуссия была посвящена подведению итогов последних четырех форумов. Я благодарен спикерам, которым на собственном примере и фактах удалось убедить аудиторию, что украинцам есть чем гордиться. 77% слушателей пообещали стать амбаcсадорами Украины и концентрироваться на позитивных новостях в общении с иностранными партнерами и в кругу друзей,»- сообщил Андрей Булах.
Во время Форума спикеры обменивались опытом и дискутировали о лидерстве в команде, роли доверия как новой «валюты» мирового успеха, о подготовке команды к кризису. В отдельной дискуссии компании AVELLUM, модераторы Глеб Бондарь и Николай Стеценко смоделировали взгляд из будущего на инфраструктуру Украины. Они пригласили на открытый разговор Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, руководителя компании Укрэнерго Всеволода Ковальчука и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, чтобы уделить внимание футуристическим, но, тем не менее, реальным идеям строительства гиперлупа в Украине, массового использования электромобилей и обсуждению перспектив использования персональных летательных аппаратов для почтовых перевозок.
Григорий Павлоцкий, вице-президент по операционной деяльности RealtimeBoard (экс партнер Deloitte), вместе з Тал Хеном, лидером департамента корпоративных финансов в сфере ТМТ и руководителем направления инноваций, Deloitte Israel, поделились примерами успешных имплементаций инноваций в корпорациях и рассмотрели кто являются драйверами изменений в компаниях. Приглашенными для дискуссий спикерами стали Михаил Шелемба, генеральный директор “Датагруп”, Максим Бахматов, управляющий партнер первого Украинского инновационного парка UNIT.City и Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.
Для участников, которых заинтересовали новые практичные навыки, провели краш-курс по Дизайн-мышлению от Philip Morris International, а также мастер-классы: о Mindfulness от корпоративного тренера и о Lean от Киевстар.
Дискуссия о результато-ориентованном лидерстве Романа Бондаря, руководящего партнера Odgers Berndtson Ukraine, собрала полный зал на обсуждение лидерства и ответов на вопросы, как управлять командой во время кризиса и как построить культуру результата. “Жаркая дискуссия показала, что нет смысла себя обманывать. Компании имеют шанс выжить только тогда, когда в открытую готовы разговаривать о своих проблемах и искать лучшие способы их решений” – сообщил Роман Бондарь.
Спикеры дискуссии, среди которых Владислав Белошапка, содиректор проекта Global Business Model Study, Андрей Здесенко, основатель и президент Biosphere Corporation, Олег Прохоренко, глава правления «УкрГазДобыча», Владимир Поперешнюк, совладелец компании «Новая Почта» и Игорь Червак, генеральный директор Lantmannen AXA, предложили инновационные решения по защите бизнеса от неадекватных желаний собственника и о том, как выстроить эффективную систему принятия решений, как выглядит современная система мотивации и поощрения персонала, как построить коммуникации и корпоративную культуру, как наладить бизнес-процессы и зоны ответственности в команде и как определить руководящий состав. Среди панелистов было единодушие в том, что коллектив нужно чистить от тех, кто имитирует работу, посредством системы управления результатом. Следует уделять максимальное внимание корпоративной культуре и привитию правильных организационных привычек. И заботиться об открытом диалоге и вовлечённости, как способе поднять уровень энергии и инициативы в компании.
Форум завершился неформальным нетворкингом для участников и спикеров с коктейлями от партнера Hennessy под живую джазовую музыку.
V Форум Дирижеры изменений состоялся при поддержке партнеров:
Юридический партнер –AVELLUM
Партнеры – Датагруп, Новая Почта, Lantmannen AXA, Odgers Berndtson
Автомобильний партнер – Winner
Алкогольный партнер – Hennessy
LED-партнер – Flylights
Диамантовый партнер – DIAMOND of LOVE
ТВ-партнер – Прямой телеканал
Подробную программу и список участников Форума можно просмотреть по ссылке:
https://noblesfortune.com/iwe-event/conductors-of-changes-v-forum/#schedules
По вопросам связей с общественностью Форума обращайтесь, пожалуйста, к Марии Гриффин, моб.тел. +38 050 310 3562, mgriffin@noblesfortune.com
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