Как предпринимательница из Харькова открыла производство готовой пищи в реторт-пакетах и кормит военных и переселенцев 22 декабря, 18:00 Партнерский проект Татьяна Черникова, предпринимательница

Этот материал — часть проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Жизнь предпринимательницы Татьяны Черниковой существенно изменилась восемь лет назад. До 2014 года она работала в Донецке управляющей супермаркета. Однако война и оккупация города изменили жизнь Татьяны и ее семьи. В 2016 году она уехала из Донецка к сестре Валентине Денисенко, уже проживавшей в Харькове. Родственники решили открыть свое дело и начали выращивать микрогрин под ТМ Green for you, поставляемый в местные магазины и рестораны.

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Фото: Татьяна Черникова, предпринимательница

После начала полномасштабной войны Татьяна с детьми переехали во второй раз — на этот раз в Полтавскую область, где открыла производство готовой продукции в пакетах, которую можно быстро и легко разогреть в полевых условиях. «Из-за российской агрессии вновь пришлось искать относительно безопасное место, ведь работать, живя с детьми в постоянно обстреливаемом городе, было крайне затруднительно. Однако во второй раз было легче решиться на такие изменения в жизни, тем более что мне очень помогли в развитии нового направления работы знания, полученные в ходе обучения по образовательно-грантовой программе TalentA от международной сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience. Также мне повезло — я оказалась среди победительниц, получивших грант на развитие бизнеса. Я лично очень благодарна компании, которая не только поддерживает фермеров, но в целом ответственно и принципиально относится к событиям в Украине и, в частности, едва ли не единственная на своем рынке вышла из России с началом полномасштабной войны. Для меня такая позиция крайне важна и вызывает только уважение», — говорит Татьяна.

Фото: Corteva Agriscience

От управляющей магазина до фермера

До переезда в Харьков сестры Татьяна Черникова и Валентина Денисенко никогда не занимались аграрным бизнесом. Свое дело они начинали с теплицы площадью 18 кв. м, а сейчас уже гораздо больше — площадью 300 кв. м в поселке Молчаны под Харьковом, а также свой фасовочный цех. «В начале мы совершали ошибки, и часть урожая потеряли, после чего сделали выводы, — вспоминает Татьяна Черникова. — Впоследствии распределили обязанности с сестрой, она занималась сбытом, а я стала ответственной за посадку и контроль за урожаем». Дела у сестер в Харькове шли неплохо. Они организовывали мастер-классы, постепенно приучали потребителей к микрогрину, договаривались с ресторанами о сотрудничестве. В местные супермаркеты через свой интернет-магазин продавали салатные миксы с микрогрина для разных категорий потребителей — спортсменов, вегетарианцев, детей, ценителей здорового питания. Подробнее об истории бизнеса по выращиванию микрогрина читайте в материале «Как семья из Горловки создала бизнес по выращиванию микрогрина в Харькове и продолжает работать во время войны» проекта «Жіноче фермерство під час війни».

Фото: Corteva Agriscience

Новый бизнес в Полтавской области

Полномасштабная война, пришедшая в Украину, заставила Черникову с семьей и двумя детьми уехать из Харькова. Ее сестра Валентина Денисенко осталась, перенесла производство в более безопасное место и продолжает производить микрогрин под ТМ Good for you.

Еще в довоенный период предприниматели размышляли о развитии и планировали открыть собственное производство соусов на основе зелени, например популярный зелений песто, а также разнообразные заправки для салатов. «С началом войны запускать такой продукт не было смысла — спрос в десятки раз меньше, чем год назад, рынок изменился, все экономят на таких расходах, надо было думать, какая продукция сейчас нужна», — рассказывает Татьяна.

Отключение электроэнергии по всей стране, а также потребность военных в хорошо хранящейся пище подсказали новое направление для развития. Это каши, кабачковая икра, голубцы с грибами и другие готовые блюда, упакованные в реторт-пакеты. «Готовую еду можно хранить долго, а чтобы разогреть обед и ужин, можно положить пакет в горячую воду или сковородку. Все это доступно на фронте и очень удобно для людей, проживающих в необорудованных помещениях и не имеющих необходимых для приготовления пищи условий», — говорит Татьяна Черникова.

Новое производство предпринимательница открыла в помещении кафе в селе Оржица Лубенского района под Полтавой. Сюда она перевезла оборудование, полученное для расширения производственных мощностей от Программы #USAID Agro. «Спрос на готовую еду есть всегда. Сейчас всю нашу продукцию покупают волонтеры для военных и переселенцев. Однако и после войны, я уверена, мы сможем продолжать развивать производство и расширять ассортимент. Просто потребителями будут уже не военные и переселенцы, а аграрии, которые днями работают в поле, туристы или рыбаки», — утверждает Татьяна.

Фото: Corteva Agriscience

Как помогает обучение

В современном мире можно развиваться, только обучаясь. Именно поэтому в прошлом году Татьяна присоединилась к образовательно-грантовой программе TalentA, которую проводит международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience. А в этом году снова приняла участие в образовательной программе. «Я не колебалась ни минуты, когда узнала, что основной темой будет работа во время кризисов, обучение новых подходов к деятельности, психологическим приемам помощи себе и коллегам. Такие знания бесценны, а после лекции 2021 года я уже знала, что лекторы в TalentA дают много полезных навыков», — уверена Татьяна. В ходе лекций преподаватели много рассказывали о технологиях выращивания продукции, отвечали на вопросы участниц и в каждом частном случае давали свои советы. Многие говорили о мотивации работать в такое сложное время, продовольственной безопасности и трудностях работы во время боевых действий. В военный период многое изменилось в налоговом законодательстве, и преподаватели подробнее рассматривали этот вопрос.

В этом году Татьяне Черниковой повезло и она выиграла грант от программы TalentA — средства пойдут на закупку автоклава для нового проекта предпринимательницы. «Эта грантовая поддержка весьма ценна для нас. Хотя у нас была часть оборудования, но поскольку переехали из Харькова в небольшую общину в Полтавской области и открыли новое дело, расходов на создание базы для производства прибавилось. А я считаю, что такой проект, как наш, важен еще тем, что своей деятельностью мы мотивируем людей, демонстрируем, что сейчас можно начинать что-либо, пробовать что-то новое. Мы очень верим в свой продукт и знаем, что каждый день работаем на победу, а после победы будем работать на восстановление страны. Вместе обязательно победим. Особенно с помощью таких компаний, как Cortev», — отметила она.

Расти и развиваться

Война — это не повод опускать руки. Татьяна уже думает о том, как будет расширять производство в ближайшие годы. Хочет открыть еще несколько перерабатывающих предприятий в разных регионах страны и, например, производить блюда из мяса и джема, а в перспективе экспортировать часть своей продукции в страны ЕС. Наша страна может в скором времени присоединиться к европейскому сообществу, что облегчит украинским производителям доступ к европейским рынкам.

Кроме того, Green food for you будет увеличивать ассортимент и зеленой продукции. Еще в начале своей деятельности предприниматели мечтали выращивать салаты, и от этой идеи вовсе не отказались. Сейчас у фермеров для этого больше ресурсов и опыта благодаря обучению в TalentA и косвенному отношению к сообществу фермеров-женщин, которые изменяют Украину к лучшему.