Лесаффр Украина: прийти, чтобы сделать все правильно 14 ноября, 09:00 Новости компаний Лесаффр Украина

Когда компания приходит на рынок страны, чтобы работать там долго и уверенно, в ее собственных интересах всячески развивать этот рынок. Ведь чем более развит рынок — тем выше уровень прибыли на нем. А сделанное добро обязательно к тебе вернется.

Мировая экономическая история знает немало случаев, когда крупная международная компания приходила в ту или иную страну и полностью меняла подходы к ведению бизнеса в своей отрасли, задавала новые стандарты производственной и деловой культуры.



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В случае с Украиной этот процесс еще более заметен: дело в том, что более 80% прямых иностранных инвестиций поступают из Европы, от европейских бизнесов (в том числе с международным статусом). А европейцы, как правило, не просто вкладывают деньги — они дают свои технологии производства и управления бизнесом, свою корпоративную культуру, свой подход к работе.

За последние 10 лет европейские и международные компании построили или реконструировали в Украине более 8 тысяч производственных предприятий, из них около 3 тысяч в пищевой и перерабатывающей отраслях. Это позволило украинской промышленности подняться на принципиально новый уровень, отойдя от советских стандартов и постсоветского превосходства к интересам клиентов.

Хороший пример описанного — то, что произошло в хлебопекарной отрасли Украины, когда на наш рынок в 2000 году пришла французская (а на самом деле — международная) компания Lesaffre — ведущий мировой производитель дрожжей.

На первом этапе это был просто импорт сухих дрожжей, которым занималась компания «САФ-Днепр» (потом она была переименована в «Лесаффр Украина»). С 2003 года уже в Украине компания Lesaffre начала выпускать продукты для хлебопечения — прессованные дрожжи, улучшители, хлебопекарные смеси. Бизнес быстро рос, и казалось странным, что все начиналось просто с импорта сухих дрожжей.

Сегодня компания «Лесаффр Украина» удерживает около 25% украинского рынка пекарских дрожжей, поставляя свою продукцию как для производителей (HORECA, рестораны, пиццерии, маленькие пекарни в супермаркетах, хлебозаводы), так и для домашних потребителей — тех, кто печет что-то на своей кухне. Более того, до войны треть произведенных у нас прессованных дрожжей поставлялась также и за пределы Украины. Но, к сожалению, после начала российской агрессии экспорт рухнул. А вот на украинском рынке компания Lesaffre продолжает работать вполне успешно.

Но вернемся назад — к формированию рынка. Чтобы наладить собственное производство, компания «Лесаффр Украина» приобрела Криворожский дрожжевой завод — сегодня это ЧАО «Надежда Л». Так началось инвестирование в сам рынок хлебопечения в Украине, его инфраструктуру, культуру производства хлеба.

Задача стояла неординарная — полностью изменить стиль работы на рынке, на котором до сих пор действовали (и то плохо) советские стандарты и технологии. Одна только команда по продвижению продукта этого сделать не могла, пришлось инвестировать в пекарский центр, подбирать команду технологов (сегодня их в компании 8 человек), налаживать коммуникации с потребителями дрожжей — помогать им советами, консультациями, решением проблем.

Как это выглядит? Команда технологов компании «Лесаффр Украина» напрямую общается с хлебопекарями на предприятиях. Когда нужно поставить на производство какой-то новый вид продукции, то первый этап — это разработка рецептуры и отработка ее в пекарском центре. Технологи предприятия приезжают в пекарский центр Лесаффр Украина, чтобы изучить эту технологию. Далее — процесс адаптации. Компании, выпекающей хлеб, нужно, чтобы новую технологию повторили на предприятии на их оборудовании, в их условиях (структура воздуха, мука, линии). А дальше, конечно, это выходит в производство. В результате технологи Лесаффр Украина и обучают коллег у себя, и работают на местах. Выходит, что «Лесаффр Украина», по сути, — не продавцы дрожжей, а поставщики технологий для современной хлебопекарной промышленности.

Отдельная тема — инвестиции в Криворожский дрожжевой завод. Он был построен еще в 1972 году, поэтому устарел во всех смыслах. В предприятие пришлось вкладывать многие миллионы долларов: изменять технологические линии, реконструировать очистные сооружения аэробной станции, строить анаэробную станцию очистки сточных вод, устанавливать биогазовую станцию, упаковочное оборудование, новые фильтры. Можно сказать, весь завод был «пересобран». Один из результатов — то, что ООО «Надежда Л» сертифицирована в соответствии с международными стандартами НАССР и ISO 9001:2008; ISO 22000:2005.

В этом году из-за войны, конечно, на первый план вышло обеспечение бесперебойности производства. Потом остальное — завершение начатых ранее проектов, критические ремонты и прочее. Это то, что сейчас происходит и будет происходить в ближайшее время. Однако это совсем не означает, что группа Lesaffre больше не будет инвестировать в Украину. Скорее, наоборот: закончится война, вернется стабильность — инвестиции резко возрастут.

Сегодня мы можем немного заглянуть в будущее. И мы видим, что после войны в Украине следует очень сильно развивать пищевую промышленность. Война показала, что экспорт аграрного сырья (прежде всего зерна, но не только его) делает страну очень уязвимой. Достаточно перерезать часть логистических путей — и все, экспорт остановился.

Совсем другое дело, когда выращенная аграриями продукция перерабатывается внутри страны, на ее предприятиях. Зерно — на муку, хлеб, спирт, комбикорма. Возможностей здесь открывается очень много, ведь пищевая индустрия очень богата направлениями, очень разнообразна. А группа Lesaffre на этом рынке работает уже 170 лет, работает на всех континентах, ее продукция продается в 185 странах мира. Все это означает, что специалисты Lesaffre приобрели уникальный и очень богатый опыт.

Опыт, который они могут полностью применить, возрождая пищевую промышленность Украины.

Игорь Семин, генеральный директор «Лесаффр Украина»

Игорь Семин, генеральный директор «Лесаффр Украина»

— Основное сырье для производства дрожжей — это меласса (побочный продукт сахарного производства, смесь различных углеводов и минеральных веществ). Всю мелассу, которую мы используем в своем производстве, мы покупаем в Украине, у местных производителей сахара. Доля мелассы в себестоимости дрожжей сейчас, пожалуй, от 40% до 50%. И если мы покупаем 20 тысяч тонн мелассы, а цена сегодня уже выросла до €150 за тонну, можно посчитать, что этот объем — это более 50−70 млн грн.

Ведь нужно еще много всего — разные элементы, витамины, энергия, вода… Очень много воды — мы, кажется, любимый клиент Кривбассводоканала. Мы принципиально почти все, что нам нужно для производства, закупаем в Украине. Хотя прийти к этому было непросто. На первом этапе мы даже упаковку для дрожжей привозили из Польши, потому что в Украине заводы не могли обеспечить то, что нам нужно. Банально не было картонно-тарной упаковки надлежащего качества.

Но сейчас, слава Богу, уже есть. Украинские предприятия все больше оживают и выполняют наши заказы. Фактически только витамины мы сейчас импортируем из Европы.

Денис Стаджи, эксперт по экономическим вопросам

Денис Стаджи, эксперт по экономическим вопросам

— Это классическая экономика роста: ты не просто заходишь на рынок и борешься с конкурентами, а ты вкладываешься в этот рынок, выращиваешь его. Вводишь новые — более высокие — стандарты производства, приучаешь клиентов к качественной продукции. И получаешь отдачу не столько путем победы в конкурентной борьбе, сколько вследствие общего роста объема рынка.

Здесь даже за аналогией далеко не нужно ходить: инвестиции в неразвитый рынок — это как дрожжи для теста. Сырье (ресурсы) уже есть, нужно запустить биохимические процессы. В случае «Лесаффр Украина» это произошло благодаря тому, что компания начала вкладываться не только в производство, но и в развитие культуры хлебопекарства. Предлагать не только новые продукты, но и технологии, активно консультировать клиентов, оказывать им поддержку.

Результат — не только количественный, но и качественный рост рынка компонентов для выпечки хлеба. Плюс, конечно, сами инвестиции в экономику Украины, они также способствуют росту рынка. В результате выигрывают все.

Следует добавить, что «Лесаффр Украина» работает в промышленности производства продуктов. В Украине это после войны будет просто «золотая жила», ведь наша страна — крупный производитель аграрного сырья. Ее переработка даст высокую добавленную стоимость, которая будет оставаться в Украине. Опять же, обеспечивая рост экономики.